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Участники акции Бессмертный полк в Москве. Архивное фото

Акцию "Бессмертный полк" готовят в очном и онлайн-формате

© Sputnik / Eugene Odinokov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210325/34126236/aktsiyu-bessmertnyy-polk-gotovyat-v-ochnom-v-onlayn-formate.html

Ставшая уже традиционной акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы, готовится организаторами в этом году в двух форматах.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Из-за неясности, какой будет эпидемиологическая ситуация в мае, организаторы шествия "Бессмертного полка" в России в этом году готовятся к проведению мероприятия как в живом, так и в онлайн-формате.

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Об этом заявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской в медиацентре МИА "Россия сегодня".

В 2020 году в условиях пандемии коронавируса шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось и было проведено в онлайн-формате.

"Я могу сказать, что центральный штаб нашего движения, исполком, наши региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия. Практически готов к запуску проект "Бессмертный полк-онлайн", мы сейчас выполняем работу по подготовке обычного формата шествия по улицам, площадям наших городов и сел. Как бы ни сложилась обстановка – позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, и готовимся в полную силу", – цитирует Хуторского РИА Новости.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
Видео: Бессмертный полк Молдовы

Акция "Бессмертный полк" традиционно проходит во многих странах мира в День Победы. Она представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в семьях памяти о поколении Великой Отечественной войны.

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