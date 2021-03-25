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Владимир Путин. Архивное фото

Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от COVID-19

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (315)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210325/34126740/putin-vpervye-prokommentiroval-svoyu-vaktsinatsiyu-ot-COVID-19.html

Президент РФ во вторник привился одной из российских двухфазных вакцин. В четверг он поделился планами после перенесенной процедуры.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. После проведенной вакцинации российский президент Владимир Путин намерен расширить географию своих поездок и  больше ездить с визитами. Об этом он рассказал в четверг во время видеовстречи с деятелями культуры.

"Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров", — сказал Путин.

​Во вторник российский президент получил первую дозу двухфазной российской вакцины, второй укол сделают примерно через три недели.

В России 25 марта отмечают День работника культуры. В связи с этим Путин провел онлайн-мероприятие с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, сообщает РИА Новости.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (315)

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