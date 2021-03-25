Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от COVID-19

Президент РФ во вторник привился одной из российских двухфазных вакцин. В четверг он поделился планами после перенесенной процедуры.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. После проведенной вакцинации российский президент Владимир Путин намерен расширить географию своих поездок и больше ездить с визитами. Об этом он рассказал в четверг во время видеовстречи с деятелями культуры.

"Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров", — сказал Путин.

"Прививку я сделал, буду расширять географию". Путин хочет чаще лично посещать мероприятия pic.twitter.com/HJY3etLmol — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 25, 2021

​Во вторник российский президент получил первую дозу двухфазной российской вакцины, второй укол сделают примерно через три недели.

В России 25 марта отмечают День работника культуры. В связи с этим Путин провел онлайн-мероприятие с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, сообщает РИА Новости.

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