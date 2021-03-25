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Паспорт для соцсетей и мессенджеров не нужен – ответ Роскомнадзора

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210325/34127142/Pasport-dlya-sotssetey-i-messendzherov-ne-nuzhen--otvet-Roskomnadzora.html

В российских СМИ появилась информация о том, что профильное ведомство может обязать различные социальные интернет-сервисы запрашивать паспортные данные и адрес проживания новых пользователей.

КИШИНЕВ, 25 мар  – Sputnik, Мария Науменко. Для регистрации в социальных сетях и мессенджерах не нужно будет предоставлять паспортные данные, заверили Sputnik в пресс-службе Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор РФ).

Безопасность
© CC0 / Pixabay / TBIT
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Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что новые поправки к закону о персональных данных обяжут интернет-пользователей указывать паспортные данные и адрес проживания при регистрации в соцсетях и мессенджерах. По данным российского издания, согласно проекту приказа Роскомнадзора, новые меры затронут не только россиян, но и иностранных граждан и лиц без гражданства.

"Использование системы для предоставления согласия не является обязательным для граждан, и не является условием регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Информационная система станет удобным инструментом прежде всего для граждан и позволит контролировать, кому и когда предоставлялось согласие на распространение персональных данных в интернете, а также позволит отзывать его", - сообщили в Роскомнадзоре в ответ на запрос Sputnik.

Предполагается, что с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователи смогут при желании предоставлялось согласие на распространение персональных данных в интернете, а также отзывать его.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Специалист дал советы, что делать при утечке персональных данных

"Роскомнадзор в данном случае выступает доверенным посредником между гражданами и операторами персональных данных (более 420 тысяч в российском сегменте), чтобы обезопасить интернет-пользователей от бесконтрольного сбора и использования их персональных данных", - уточнили в ведомстве.

Пользователи будут вправе также удалить свою учетную запись из указанной выше информационной системы.

В настоящее время проект проходит процедуру общественного обсуждения.

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