Турция заявила о начале переговоров по закупке "Спутника V"

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" уже зарегистрировали в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Турция начала предварительные переговоры с Российской Федерацией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в четверг заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

"Мы начали предварительные переговоры о поставке "Спутник V". После завершения испытаний, когда будет выяснено, что вакцина пригодна к применению, она может быть закуплена для массового использования", - сказал Коджа журналистам.

В Республике Молдова о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%.

Гинцбург подробно рассказал о преимуществах вакцинации "Спутником V">>>

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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