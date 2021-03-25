23:30 25 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.16
  • USD17.88
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Медицинский работник демонстрирует ампулы с российской вакциной Спутник V

Турция заявила о начале переговоров по закупке "Спутника V"

© Sputnik / Chedly Ben Ibrahim
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (317)
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/19/34129669.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210325/34129731/Turtsiya-zayavila-o-nachale-peregovorov-po-zakupke-Sputnika-V.html

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" уже зарегистрировали в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.

КИШИНЕВ, 25 мар  – Sputnik. Турция начала предварительные переговоры с Российской Федерацией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в четверг заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

"Мы начали предварительные переговоры о поставке "Спутник V". После завершения испытаний, когда будет выяснено, что вакцина пригодна к применению, она может быть закуплена для массового использования", - сказал Коджа журналистам.

В Республике Молдова о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%.

Гинцбург подробно рассказал о преимуществах вакцинации "Спутником V">>>

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (317)

По теме

Путин: российские вакцины востребованы, несмотря на "небылицы и вбросы"
Вакцина "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире - исследование

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале.
Фото: как один Ever Given Суэцкий канал перекрыл
Запад начал новую войну против России. Какие цели он преследует?
Видео: Запад начал новую войну против России. Какие цели он преследует?
Динамика браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове больше - свадеб или разводов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться