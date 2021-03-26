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Эммануэль Макрон

Макрон назвал соперничество в сфере вакцин "мировой войной нового типа"

© AP Photo / Francois Mori
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210326/34131516/makron-nazval-sopernichestvo-v-sfere-vaktsin-mirovoy-voynoy-novogo-tipa.html

Французский президент уверен, что к лету этого года в Европе будет производиться самое большое количество вакцин от COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией.

Об этом, по сообщению Le Figaro, он заявил на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

Доставка вакцины Спутник V. Архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
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По словам Макрона, это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин".

Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов и пообещал, что в ближайшие месяцы Европа нарастит производство вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем.

При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз. Французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличие от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств, пишет РИА Новости.

Разработчики вакцины "Спутник V" в ответ на заявление Макрона о "войне" предложили Франции начать производство их вакцины и присоединиться к тем десяти странам, которые решили производить препарат у себя.

​"Дорогой Эммануэль Макрон, деполитизация вакцин – это наша надежда на мир во всем мире, но не на войну. Мы признательны за то, что Вы отправили команду французских ученых во главе с (директором по науке Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm)) Мари-Поль Кьени и за наше партнерство с Францией, которое очень помогло нам и внесло вклад в нашу общую борьбу с COVID", – написали разработчики.

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Заявление Макрона прокомментировал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок. В эфире радио Sputnik он высказал мнение, что Макрон продолжает продвигать свою идею развития европейского сотрудничества.

"Основной посыл Макрона – это сделать Европу снова активной, великой и единой. И в этом смысле его идея о создании общеевропейской армии, которая была бы отличной от армии НАТО, и идея о том, что Европа должна сама производить вакцины от коронавируса – это идеи в общем-то одного порядка: больше суверенитета, больше самостоятельности, в том числе в сфере фармакологии", – сказал эксперт.

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