Захарова прокомментировала инцидент с разрушением памятника советским воинам в Молдове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что виновные в разрушении памятника красноармейцам в Молдове понесут ответственность.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. В Москве осудили разрушение вандалами памятника красноармейцам в Молдавии и рассчитывают, что виновные в произошедшем понесут ответственность.

Об этом заявила в пятницу во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем этот акт вандализма и хотели бы напомнить, что Молдавия является участницей соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне", – заявила Захарова.

Она напомнила, что соглашение, подписанное третьего сентября 2011 года, предполагает, что стороны обеспечивают "защиту и сохранение воинских захоронений и воинских памятников, расположенных на их территориях".

"Мы рассчитываем, что это международное обязательство Республики Молдова будет выполнено и инцидент будет тщательно расследован, виновные выявлены и привлечены к ответственности, а пострадавший мемориал приведен в надлежащий вид", – отметила представитель российского МИД.

Ранее посольство России в Молдове призвало власти республики оказать содействие в восстановлении обелиска близ села Иванча, а также найти и наказать вандалов, надругавшихся над памятью героев.

"Бессовестные вандалы снова "отличились" мерзкой выходкой на молдавской земле. Осквернен символ победы над фашизмом в окрестностях села Иванча, воздвигнутый в память о героях 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины Южного фронта, павших в боях на территории Оргеева летом 1941 года", – говорится с специальном заявлении посольства России.

Напомним, в понедельник, 22 марта стало известно о том, что вандалы разрушили памятник воинам второго кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча Оргеевского района.

Об этом сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Он отметил, что после произошедшего на месте работала полиция, памятник транспортировали на территорию примэрии села Иванча. Планируется, что после оценки состояния памятник будет отреставрирован и снова установлен на прежнее место.

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