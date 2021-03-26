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Румыния, контрольно пропускной пункт. Архивное фото

Румыния оставила Молдову в списке стран "красной зоны"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210326/34135464/rumyniya-ostavila-moldovu-v-spiske-stran-krasnoj-zony.html

Молдавские граждане, направляющиеся в Румынию, будут помещены на карантин даже при наличии отрицательного теста на COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Румыния оставила Молдову в списке стран с высоким эпидемиологическим риском. Решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям соседней страны.

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Соответственно, граждане Молдовы, которые обладают правом въезда на территорию Румынии, должны будут пройти 14-дневный карантин. Мера обязательна даже при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Согласно решению комитета, было установлено, что при въезде в Румынию для лиц, прибывающих из стран с высоким эпидемиологическим риском, даже предоставившим документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, устанавливается карантин дома или в заявленном месте сроком на две недели.

В постановлении также отмечается, что дети в возрасте до 3 лет, прибывающие в страну с лицами из зон риска, помещаются на карантин на аналогичный срок и освобождаются от обязанности предъявить документ об отрицательном результате теста на SARS-CoV-2. Для лиц, прибывающих из стран/зон/территорий, классифицированных как зоны риска, не представивших при въезде документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, также устанавливаются карантинные меры на срок 14 дней – по месту жительства или по заявленному месту пребывания.

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Теги:
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