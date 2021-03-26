Роспотребнадзор рассказал о трех линиях защиты вакцины "ЭпиВакКорона"

Вакцина против коронавируса, разработанная в центре "Вектор" Роспотребнадзора, формирует тройную иммунную защиту.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Данные о принципах работы российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что препарат формирует три линии защиты.

Антитела мешают взаимодействию S-белка SARS-CoV-2 с рецептором клетки — так формируется первая защитная линия.

Второй становятся антитела, препятствующие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, идет сопротивление проникновению вируса.

Если патоген все же попадает в клетку, в действие вступает третья линия защиты — активируются такие элементы иммунной системы, как макрофаги, нейтрофилы и натуральные киллеры.

Кроме антительного, "ЭпиВакКорона" индуцирует и Т-клеточный иммунный ответ, добавляется в релизе.

Ранее журнал "Инфекция и иммунитет" обнародовал результаты первой и второй фаз клинического тестирования вакцины на добровольцах 18-60 лет: через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела, сообщает РИА Новости.

© RIA Novosti Из чего состоит пептидная вакцина

"ЭпиВакКорона" – это вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Вакцина создана на пептидной платформе, показавшей лучшие результаты. По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

В конце июля 2020 года в центре "Вектор" начались клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона".

© RIA Novosti Пептидная вакцина

30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. 13 октября вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована.

29 января 2021 года Туркменистан первым в мире после России зарегистрировал вакцину "Вектора".

"Вектор" направил результаты клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova