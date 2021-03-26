Гендиректор "Роскосмоса" опубликовал снимки Земли сразу с трех спутников

Уникальность этих снимков в том, что они сделаны не одним, а сразу тремя космическсими аппаратами, синхронно.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Снимки Земли, сделанные одновременно тремя российскими метеорологическими спутниками, в своем Telegram-канале опубликовал в пятницу Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Снимки Земли были сделаны в среду в 14.30 по кишиневскому времени спутниками "Электро-Л" номер два и три, работающими на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 36 тысяч километров), а также аппаратом "Арктика-М" номер один на высокоэллиптической орбите (с максимальной высотой около 40 тысяч километров), передает РИА Новости.

В настоящее время в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три "Метеора-М", два "Электро-Л" и одна "Арктика-М".

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