Что ВОЗ рекомендует тем, кто привился от COVID-19

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. ВОЗ не располагает данными об эффективности существующих вакцин от коронавируса против вариантов COVID-19, которые появятся в перспективе, поэтому призывает привившихся соблюдать защитные меры. Об этом заявила директор департамента организации по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен.

"Мы должны ожидать, что мы будем продолжать видеть, как варианты неожиданно возникают. Это то, что делают вирусы. И производители вакцин явно планируют и уже адаптируют вакцины, чтобы попытаться сделать их как можно лучше против целого ряда вариантов, поскольку мы узнаем больше о том, как эти варианты взаимодействуют с вакцинами", - сказала О'Брайен в видеоролике, распространенном в соцсетях ВОЗ. Ее цитирует РИА Новости.

О'Брайен подчеркнула, что даже привившимся от COVID необходимо соблюдать защитные меры, например, носить маску.

"У нас нет доказательств для каждой из вакцин, для каждого из вариантов, а также для вариантов, которые появятся в будущем, о том, в какой степени вакцины защищают вас от заражения. Они могут защитить вас от болезни, но затем вы можете пойти и передать ее кому-то другому, и они могут заболеть, если не будут вакцинированы", - пояснила представитель ВОЗ.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По всему миру были введены жесткие ограничения на пребывание в общественных местах, а за нарушение режима самоизоляции применялись наказания. Во многих странах режим ограничений действует и в настоящее время.

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