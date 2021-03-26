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Атомный подводный крейсер Карелия

Видео: зрелище завораживает - три российские АПЛ одновременно всплыли в Арктике

© Sputnik / Павел Львов
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1a/34146193.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210326/34147777/Video-zrelische-zavorazhivaet---tri-rossiyskie-APL-odnovremenno-vsplyli-v-Arktike.html

Впервые в истории Военно-морского флота России в Арктике из-под толщи льда всплыли три атомные подводные лодки.

КИШИНЕВ, 26 мар  – Sputnik. Три атомные подводные лодки России впервые одновременно всплыли из-подо льда в Арктике на расстоянии до 300 метров друг от друга. Об этом главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов доложил в пятницу президенту России Владимиру Путину, передает RT.

"В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров", — отмечается в докладе.

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В ходе экспедиции была также выполнена "практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и еу подъем на поверхность".

Арктическая экспедиция "Умка-2021", в рамках которой прошло всплытие АПЛ,  не имеет аналогов в советской и современной российской истории, заявил в ходе доклада Владимир Путин.

"Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории Российской Федерации", - сказал он, обращаясь к Николаю Евменову.

Всего в арктической экспедиции "Умка-2021" задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

В ходе экспедиции предусмотрено 43 мероприятия, из них 35 уже выполнено.

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