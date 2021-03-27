Пока вы спали: острая пандемия, украинцы-партизаны, ледовый триумф россиянок

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КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Распространение коронавируса в мире, призыв президента Зеленского, реакция на "тройную победу" фигуристок из РФ на чемпионате мира – три основные темы этого обзора.

COVID-19 не отступает

Мир все еще находится в острой фазе распространения пандемии коронавирусной инфекции, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

"Мы видим признаки роста распространения вируса. Мы все еще находимся в острой фазе пандемии", – сказала она на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, видит ли ВОЗ в настоящее время признаки третьей волны COVID-19.

Ван Керкхове призвала соблюдать особую осторожность во время приближающихся праздников (в начале апреля в Европе отмечают Пасху) и напомнила, что после новогодних праздников был отмечен резкий рост распространения вируса. В этой связи эксперт рекомендовала воздержаться от посещения массовых мероприятий и по возможности не отмечать праздники в широком кругу родственников и друзей.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что у него "есть теории" насчет происхождения пандемии коронавируса, но он подождет мнения ученых.

"У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение", – заявил Байден в ответ на вопрос журналистов пула, есть ли у него такие теории.

Бывший глава американского медицинского регулятора CDC Роберт Редфилд ранее заявил, что коронавирус, по его мнению, появился в китайской лаборатории и начал распространяться в сентябре или октябре 2019 года в Ухане.

Власти США ранее заявили, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Бывший американский президент Дональд Трамп, при котором Редфилд возглавлял CDC, пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

Эксперты в феврале провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

Призыв к "полной мобилизации"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. К такому выводу пришло издание "Страна", проанализировав новую национальную стратегию военной безопасности.

Главные акценты документа – упор на милитаризацию всего населения и война в основном на своей территории.

Словосочетание "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, а "территориальная оборона" – 34 раза, отмечает "Страна".

Далее по тексту становится понятно, что основа стратегии – ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой.

Зеленский в четверг утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" части территории страны, а также готовность к сдерживанию агрессии. В документе говорится, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".

В стратегии также сказано, что Москва якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь помешать европейской и евроатлантической интеграции и восстановить свое влияние.

По мнению авторов документа, проводимая Россией внешняя политика может привести "к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе".

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал новую стратегию военной безопасности Украины "переписыванием старых бумаг". Он отметил, что Россия не является военным противником украинскому народу, но является "непримиримым врагом" действующей власти в Киеве.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, рассуждая о стратегии военной безопасности Украины, назвал планы Киева о вступлении страны в НАТО иллюзиями.

Отношения Москвы и Киева ухудшились семь лет назад после госпереворота на Украине, когда возникли самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а Крым вернулся в состав России. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми: Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Триумф и его оценка

Пользователи Сети прокомментировали результаты российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира в Швеции.

По итогам произвольной программы россиянки заняли весь пьедестал: первая – Анна Щербакова, вторая – Елизавета Туктамышева, третья – Александра Трусова.

В комментариях под постами Международного союза конькобежцев в Instagram многие читатели из-за рубежа выразили восхищение результатами спортсменок.

"Да-да-да! Эта спортсменка – лучшая в своей области, и я очень горжусь тем, что она получает постоянное признание, которого заслуживает!" – написал пользователь tryceislove о победе Щербаковой.

"Анна, поздравляю, отличное выступление, она сегодня боролась за все. Настоящий чемпион с большим сердцем. Заслуженная победа", – отметил juan_alvarez87.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ISU Figure Skating ⛸ (@isufigureskating)

"Она действительно императрица фигурного катания, какое завораживающее возвращение", – прокомментировал hisasa серебро Туктамышевой.

"Заслуженно, потрясающая харизма и преданность фигурному катанию! Мои поздравления", – добавила contra_check.

"Она переместилась с 12-го на третье место. То, что казалось почти невозможным. Боец! Представьте, какой она будет на Олимпиаде!" – оценила результат Трусовой пользователь itshanksss.

"Аплодирую стоя", – поделилась впечатлениями daniela_casagrande.

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