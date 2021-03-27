Росгвардия принимает поздравления и показывает новую технику

Созданная пять лет назад структура эффективно участвует в решении государственных задач – участвует в борьбе с терроризмом, контролирует гражданский оборот оружия, стоит на страже закона, безопасности людей.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Росгвардия продемонстрировала работу новых роботов, предназначенных для разминирования, они могут нести на себе дополнительное оборудование массой до 20 кг, а также перевозить на манипуляторе объекты такой же массы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Под руководством инженерного управления Росгвардии модернизирован мобильный робототехнический комплекс МРК-15, применяемый подразделениями ОМОН и СОБР Росгвардии при выполнении различных технологических операций, а также при работе со взрывоопасными предметами с использованием комплектов навесного дополнительного оборудования... МРК-15 предназначен для проведения визуальной разведки потенциально опасных зон, поиска, эвакуации или уничтожения взрывных устройств", – говорится в сообщении.

Уточняется, что комплекс способен транспортировать на себе дополнительное оборудование массой до 20 килограммов, удерживая манипулятором на корпусе мобильного робота, грузить предполагаемую бомбу в защищенный контейнер, манипулировать объектами массой до 5 кг на полном вылете манипулятора и до 20 кг – на расстоянии до 0,2 метра. Кроме того, робот может управлять электрическими инструментами - аккумуляторной углошлифовальной машиной или дрелью.

Помимо этого, росгвардейцы показали работу инженерной машины СИМ-4 – она представляет собой специальный бронированный автобус "Федерал-М" с установленным на нем комплексом аппаратуры и оборудования. Автомобиль нужен для ведения инженерной разведки и сопровождения колонн войск национальной гвардии.

Кроме того, на снабжение национальной гвардии для обеспечения работы инженерно-технических групп ОМОН для разведки, обнаружения, локализации и обезвреживания взрывоопасных объектов принят передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов АРАКС на базе автомашины Peugeot Boxer.

Росгвардейцев с профессиональным праздником поздравил Владимир Путин.

Он отметил, что созданная пять лет назад Росгвардия стала "самостоятельной, значимой структурой", которая эффективно участвует в решении государственных задач – участвует в борьбе с терроризмом, контролирует гражданский оборот оружия, "стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий", в том числе во время крупных международных форумов.

"Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, четкое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своем посту", – гласит стенограмма поздравления Путина, опубликованная на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что росгвардейцы "достойно выполняют гуманитарную миссию" – реализацию профилактических режимов, введенных в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом.

Глава государства также пожелал ветеранам, росгвардейцам и их семьям здоровья, счастья и успехов.

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