Более половины Украины – в "красной зоне": под карантином Киев и 12 областей

После 17 февраля местные власти вновь получили право прибегать к "адаптивным ограничениям", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры усиливаются именно там, а не по всей стране.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Двенадцать из 24 областей Украины, а также Киев находятся в "красной зоне" карантина по COVID-19, соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

С пятницы число регионов Украины в "красной зоне" возросло на два: к ней отнесены Ровенская и Черниговская области.

Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Правительство Украины с 12 марта 2020 года из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. После 11 мая местные власти смогли прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры усиливаются именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 были установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

Позднее в стране действовали ограничения, как в "оранжевой зоне". В частности, были запрещены проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; массовые мероприятия, число участников которых превышает 20 и где не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест в одном зале; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.

Однако 17 февраля кабмин снова перешел к модели "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. В частности, правительство снова ввело четыре зоны эпидемиологической опасности.

Возврат ограничительных мер вызвал протесты в Киеве и других городах. Манифестанты выражали недовольство катастрофическим ростом цен, тарифов, отсутствием роста пенсий и зарплат, а также закрытием предприятий "под предлогом борьбы с пандемией".

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