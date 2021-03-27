Италия остается закрытой до мая: еще в трех регионах введен "красный код"

С понедельника более половины страны будет под локдауном после введения режима ЧП в Калабрии, Тоскане и Валле д'Аоста.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. В Италии количество новых случаев COVID-19 за сутки достигло 24 тысяч, а смертей за 24 часа зарегистрировано 450. Это подтверждает, что в стране останутся жесткие ограничения даже после Пасхи, которую отмечают в католическом государстве в начале апреля.

Итальянские власти приняли решение ввести "красный код" COVID-опасности в Калабрии, Тоскане и Валле д'Аоста. Они пополнили список, в который ранее вошли другие семь регионов и автономная провинция Тренто, где уже некоторое время введен жесткий карантин.

При этом школы в стране открываются даже в "красных" зонах: за парту вернутся ученики до шестого класса, а в "оранжевых" выйдут учиться дети до восьмого класса и 50% старшеклассников.

Теперь до 30 апреля невозможно путешествовать между регионами. Рестораны, театры, бассейны, тренажерные залы и кинотеатры также остаются закрытыми.

"Принятые до сих пор меры дали нам первые признаки замедления заражения, но ситуация по-прежнему остается тревожной", – заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Таким образом, на Апеннинском полуострове более не осталось "желтых" зон опасности, лишь "красные" и "оранжевые" с самыми жесткими запретами.

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