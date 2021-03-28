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Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Пока вы спали: "золотая жатва" россиян, Суэц из космоса, молдавский миллиард

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik Молдова
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Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Триумф российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме, "нераскупоренный" Суэцкий канал, растущий государственный долг Молдовы – три основные темы этого обзора.

Три четверти "мирового золотого запаса"

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

В произвольной программе спортсмены, лидировавшие после ритм-танца, набрали 133,02 балла, победив с результатом 221,17 балла.
Серебро у американского дуэта Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (214,71), третьими стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35).

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Публикация от ISU Figure Skating ⛸ (@isufigureskating)

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (208,77), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — на десятой строчке (188,45).

Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы 2020 года, серебряные призеры чемпионата мира-2019 и Финала Гран-при сезона-2018/19.

Итальянские фигуристы Николь Делла Моника и Маттео Гуарисе.
© AP Photo / Martin Meissner
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Днем ранее полный триумф пришелся на долю российских фигуристок. По итогам произвольной программы они заняли весь пьедестал: первая – Анна Щербакова, вторая – Елизавета Туктамышева, третья – Александра Трусова.

Сореувнование спортивных пар выиграли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье место получили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские фигуристы выступают в Швеции под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках. Форма спортсменов лишена элементов российского триколора и герба. В случае победы россиян вместо гимна звучит тема из Первого концерта Петра Чайковского.

Судно, севшее на мель в Суэцком канале: вид из космоса 

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, с борта МКС. Снимки опубликовала госкорпорация "Роскосмос".

Как отметил Кудь-Сверчков, на кадрах видно, как "буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места".

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале.
© AFP 2021 / Suez CANAL
Десять буксиров сдвинули севшее на мель судно, но Суэцкий канал все еще закрыт

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Из-за этого движение по торговому пути оказалось заблокировано, уже более 320 судов ожидают своей очереди для прохода.

Предпринятая накануне попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, не увенчалась успехом, сообщил РИА Новости источник в администрации канала.

Будут проведены дополнительные дноуглубительные работы и судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.

По миллиарду в месяц

Такими темпами растет государственный долг Республики Молдова с начала 2021 года.

В январе-феврале сумма увеличилась на 1,97 миллиарда леев, достигнув новой рекордной отметки, сообщило Министерство финансов.

Ритм роста показателя пока не достиг прошлогодних значений, когда он составлял в среднем 1,25 миллиарда в месяц.

Динамика обеспечивается в основном за счет внутренних заимствований..

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