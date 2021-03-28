Неожиданная помощь: пандемические ограничения – на пользу аллергикам

В любом случае врачи советуют заблаговременно посетить аллерголога-иммунолога и начать прием профилактических антигистаминных препаратов перед сезоном аллергий.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как облегчить симптомы аллергии в весенний период.

"Надо с осторожностью ходить в лес, парки, потому что идет гниение, и пыльца грибков (перегной) точно так же дает нагрузку на аллергиков, то есть идет грибковая сенсибилизация и пыльцевая сенсибилизация (ольха, береза, клен)", – пояснила она RT.

По словам эксперта, аллергию могут вызывать и различные травы.

Она заключила, что обязательное ношение масок из-за пандемии коронавируса лишь поможет аллергикам лучше перенести период весеннего цветения.

"Идем в парк – надеваем маску обязательно, потому что пыльца не пройдет через нее. Также есть назальные фильтры, которые продаются в аптеках. То есть риск атаки на иммунную систему уменьшается", – подытожила Лапа.

Ранее опрошенные РИА Новости врачи посоветовали заблаговременно посетить аллерголога-иммунолога и начать прием профилактических антигистаминных препаратов перед сезоном аллергий.

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