Неожиданная помощь: пандемические ограничения – на пользу аллергикам

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как облегчить симптомы аллергии в весенний период.
"Надо с осторожностью ходить в лес, парки, потому что идет гниение, и пыльца грибков (перегной) точно так же дает нагрузку на аллергиков, то есть идет грибковая сенсибилизация и пыльцевая сенсибилизация (ольха, береза, клен)", – пояснила она RT.
По словам эксперта, аллергию могут вызывать и различные травы.
Она заключила, что обязательное ношение масок из-за пандемии коронавируса лишь поможет аллергикам лучше перенести период весеннего цветения.
Ранее опрошенные РИА Новости врачи посоветовали заблаговременно посетить аллерголога-иммунолога и начать прием профилактических антигистаминных препаратов перед сезоном аллергий.
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