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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 Великий Новгород.

Подлодка, которую Запад называет "Черная дыра": завеса секретности приоткрыта

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210328/34159286/odlodka-kotoruyu-apad-nazyvaet-hernaya-dyra-zavesa-sekretnosti-priotkryta.html

Стали достоянием гласности некоторые конструктивные и тактико-технические характеристики "неуловимой" российской субмарины.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Незаметность и тишина подводной лодки "Великий Новгород" проекта 636 "Варшавянка" достигается за счет специальной конструкции двигателя, рассказал "Звезде" командир электромеханической боевой части Денис Байрачный.

"Мы используем двигатель экономхода, который управляется также из пятого отсека в связи с его меньшим потреблением мощности, и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении", – сказал он.

По словам подводника, силовая установка находится в шестом отсеке, а с помощью двух дополнительных линий вала "Великий Новгород" может выполнять маневры разворота на месте.

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Публикация от Телеканал "Звезда" (@zvezdanews)

"Здесь есть дополнительные две линии вала, которые позволяют нам работать враздрай. Лодка может на месте разворачиваться, и свободно можем пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов", – подчеркнул собеседник телеканала.

Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота, стала субмарина "Петропавловск-Камчатский". Ее, как и вторую – "Волхов", уже передали флоту, в этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце 2019 года заложили третью и четвертую подлодки – "Магадан" и "Уфа".

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