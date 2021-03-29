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Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале

Пока все спали: взрыв в Индонезии, Ever Given сняли с мели, пожар в Кишиневе

© AFP 2021 / Suez Canal
Общество
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 29 мар  – Sputnik. На нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява произошел сильнейший пожар, пострадало не менее 28 человек, пятеро из них получили тяжелые ранения и 23 — незначительные, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал kumparan.


Ранее глава регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая заявлял о 20 пострадавших.

"Двадцать три человека получили незначительные ранения, пять серьезно ранены", — заявил изданию представитель полиции Западной Явы Пол Эрди Адримулан Чаньяго.

По его словам, эвакуировано около 740 человек, они находятся в трех разных местах.

Ранее государственная нефтегазовая компания Pertamina сообщала, что на территории НПЗ в населенном пункте Балонган примерно в 00:45 по местному времени (20:45 по Кишиневу) произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина инцидента не установлена. Во время происшествия наблюдались неблагоприятные погодные условия, гроза с молниями. 

Сдвинули с мертвой точки

Поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping сообщила, что злополучный контейнеровоз Ever Given, который почти неделю назад заблокировал движение судов в Суэцком канале, снят с мели.

"(Судно. — Прим. ред.) Ever Given было успешно снято с мели в 04:30 по местному времени (05:30 по Кишиневу)", — говорится в сообщении компании в Twitter.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
© REUTERS / Suez Canal Authority
Миллиарды долларов ежедневно: подсчитан ущерб от блокировки Суэцкого канала
Однако пока не ясно, когда канал полностью откроется для движения. Сейчас в "пробке" находятся более 450 различных судов,передает РИА Новости.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, следовавший из Китая в Нидерланды, 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.

Суэцкий канал — одна из важнейших торговых артерий мира, сокращающая путь из Азии и Ближнего Востока в Европу и Америку. По подсчетам Управления энергетической информации США, на маршрут через Суэцкий канал приходится 10% морских перевозок нефти в мире и 8% сжиженного природного газа. 

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На долю Суэцкого канала приходится 10-12 % мирового морского грузооборота, ежедневно канал пересекают более 50 судов.

Тревожное утро в столице

Понедельник начался для кишиневских огнеборцев с вызова по тревоге. В 6.00 в дежурную часть поступил сигнал о пожаре в заброшенном здании по улице Цирковой, 16. 

На место выехал пожарный расчет. По прибытии спасатели застали охваченное огнем здание. Уже к 6.50 пожар был локализован.

К 7.23 огонь полностью потушили. К счастью, обошлось без жертв. Пожар уничтожил все, что хранилось в заброшенном доме - в основном, старые вещи - и само строение.

Обстоятельства возгорания пожарным предстоит установить. По данным ГИЧС, за минувшие сутки помощь спасателей потребовалась в 62 чрезвычайных ситуациях.

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