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Сдача экзаменов в ГИБДД

Вниманию водителей: в России изменятся правила сдачи на права

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210329/34166151/Vnimaniyu-voditeley-v-Rossii-izmenyatsya-pravila-sdachi-na-prava.html

С начала апреля для всех автовладельцев в России изменится не только процедура сдачи экзамена на водительское удостоверение, но и правила их выдачи. Подробности - в материале РИА Новости.

КИШИНЕВ, 29 мар  – Sputnik. Правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений в России меняются уже с 1 апреля, передает РИА Новости.

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Изменения предполагают отмену "площадки", видеофиксацию процесса экзамена и присутствие на нем наблюдателей, а также снижение числа "фатальных ошибок".

"Площадки больше не будет, а проверку первоначальных навыков вождения будут проводить сразу на дороге в условиях реального движения. Это означает, что автомобилистам нужно будет показать на настоящей дороге и те элементы, которые ранее проверялись на площадке. К примеру, навыки парковки, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме. Для кандидатов в водители мотоцикла экзамен будет проходить в прежних условиях.

В машине будут присутствовать наблюдатели — представители общественных организаций и автошкол. В российском МВД полагают, что это поможет повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.

Кандидат в водители должен продемонстрировать 19 навыков, в том числе и те, что ранее проверялись на площадке: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка; остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

Кроме того, кандидат также должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обгонять и опережать транспортные средства, а также перестраиваться на дороге с двумя полосами и более.

Желающие получить категорию на управление автобусами должны показать навык остановки транспорта для безопасной посадки и высадки пассажиров.

Permis de conducere
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Изменения претерпел перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Они сгруппированы по одному, двум или трем штрафным баллам по степени влияния на безопасность движения. Грубые ошибки, приводящие к немедленному прекращению экзамена, вынесены в отдельный блок.

Основанием для прекращения экзамена будет, например, непристегнутый ремень безопасности или использование при движении мобильного телефона. Будущему водителю для положительной оценки в условиях реальной дороги можно получить не более пяти штрафных баллов.

Недовольный результатом экзамена водитель сможет пожаловаться — рассмотрением жалоб займется комиссия. Она, в частности, изучит аудио- и видеоинформацию, полученную при проведении экзамена. Такие файлы должны храниться в течение года со дня их регистрации и как минимум до окончания рассмотрения жалобы.

В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена аннулируются, а кандидат в водители может попробовать сдать экзамен повторно.

Водительские права
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Новый регламент предусматривает выдачу водительских прав несовершеннолетним — с 16 лет. Для сдачи экзамена подростку требуется согласие одного из его законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей). Документ предоставляется, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет (за исключением ситуаций, когда его признают полностью дееспособным).

В перечень причин для аннулирования водительских прав вошли, кроме прочего,  истечение срока действия водительского удостоверения, изменение персональных данных владельца, приход в негодность водительского удостоверения, выдача прав с нарушениями, получение нового удостоверения, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.

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