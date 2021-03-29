Эксперт: COVID-19 таит опасность для сельскохозяйственных и домашних животных

В интервью изданию "Известия" директор Института им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что коронавирус еще "не реализовал свой патогенный потенциал".

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. После того как вакцинация создаст защиту от COVID-19 для человечества, вирус "сосредоточит" свою активность на домашних животных. Об этом в интервью "Известиям" заявил директор Института им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. По его мнению, человечеству нужно быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем коронавируса.

"Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные", - сказал ученый.

По его словам, SARS-CoV-2 отличается особой активностью: "Ведет себя как мушкетер, который не прячется, а смело фехтует, обманывает, придумывает финты".

"Если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, то был бы нарисован SARS-CoV-2. Кажется, что его мог бы придумать только Жюль Верн. А природа его не только придумала, но и создала", - отметил Александр Гинцбург.

По его словам, очаги возбудителя коронавируса постоянно будут окружать человека и эволюционировать.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину против возбудителя COVID-19 для животных "Карнивак-Ков".

"Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат", - сообщало ведомственное издание "Ветеринария и жизнь".

Вакцина "Карнивак-Ков" предназначена для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) у пушных зверей, собак и кошек и является разработкой научного учреждения Россельхознадзора – Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

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