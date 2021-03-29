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Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург

Эксперт: COVID-19 таит опасность для сельскохозяйственных и домашних животных

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (341)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210329/34166288/Ekspert-COVID-19-tait-opasnost-dlya-selskokhozyaystvennykh-i-domashnikh-zhivotnykh.html

В интервью изданию "Известия" директор Института им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что коронавирус еще "не реализовал свой патогенный потенциал".

КИШИНЕВ, 29 мар  – Sputnik. После того как вакцинация создаст защиту от COVID-19 для человечества, вирус "сосредоточит" свою активность на домашних животных. Об этом в интервью "Известиям" заявил директор Института им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. По его мнению,  человечеству нужно быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем коронавируса.

"Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные", - сказал ученый. 

Александр Гинцбург
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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По его словам, SARS-CoV-2 отличается особой активностью: "Ведет себя как мушкетер, который не прячется, а смело фехтует, обманывает, придумывает финты". 

"Если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, то был бы нарисован SARS-CoV-2. Кажется, что его мог бы придумать только Жюль Верн. А природа его не только придумала, но и создала", - отметил Александр Гинцбург.

По его словам, очаги возбудителя коронавируса постоянно будут окружать человека и эволюционировать.

Александр Гинцбург
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Ранее сообщалось, что Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину против возбудителя COVID-19 для животных "Карнивак-Ков".

"Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат", - сообщало ведомственное издание "Ветеринария и жизнь". 

Вакцина "Карнивак-Ков" предназначена для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) у пушных зверей, собак и кошек и является разработкой научного учреждения Россельхознадзора – Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (341)

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