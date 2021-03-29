Видео: группировка, торговавшая поддельными справками о COVID-19, задержана ФСБ

У задержанных правоохранители изъяли множество бланков справок ПЦР, а также сотни заполненных справок-приглашений.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области пресекли деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов, об этом в понедельник заявила Федеральная служба безопасности РФ.

Как сообщает РИА Новости, подделки предназначались для "дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений".

У задержанных изъято более 1000 бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, рубли и валюта на общую сумму более трех миллионов рублей, а также клиентская база иностранцев, которые собирались купить подложные документы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova