Москва – в топ-3 мирового рейтинга инновационных антиковид-решений

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Москва вошла в топ-3 международного рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник.

По его словам, рейтинг составлен международным аналитическим центром StartupBlink, специализирующимся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира. Еще в марте 2020 года эта структура в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения Программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) создала глобальную карту инновационных решений – открытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира.

"Заявки на публикацию решений принимаются от аналитических центров, стартапов, компаний, городов и стран мира. Решения проходят модерацию экспертов UNAIDS. Предпочтение отдается не идеям и прототипам, а системам, которые используются на практике", – написал Собянин.

По его словам, карта постоянно обновляется, и сегодня в нее включено более 1300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики. За последний год карта стала одной из основных платформ для международного обмена опытом в борьбе с пандемией между десятками стран и сотнями городов мира.

"Вклад Москвы – 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни. Среди них – онлайн-школы "Фоксфорд" и "Учи.Ру", индекс самоизоляции и сервис Яндекса по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики. И, разумеется, в списке инновационных решений главные успехи московских ученых – искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина "Спутник V", - отметил мэр.

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