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Пункт вакцинации от COVID-19 в Москве.

Москва – в топ-3 мирового рейтинга инновационных антиковид-решений

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (347)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210329/34167032/moskva--v-troyke-mirovykh-liderov-po-chislu-innovatsionnykh-antikovid-resheniy.html

Власти российской столицы внедрили 46 проектов, среди которых – телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами, системы диагностики, сервис по доставке тестов на COVID-19, онлайн-школы.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Москва вошла в топ-3 международного рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник.

По его словам, рейтинг составлен международным аналитическим центром StartupBlink, специализирующимся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира. Еще в марте 2020 года эта структура в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения Программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) создала глобальную карту инновационных решений – открытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира.

"Заявки на публикацию решений принимаются от аналитических центров, стартапов, компаний, городов и стран мира. Решения проходят модерацию экспертов UNAIDS. Предпочтение отдается не идеям и прототипам, а системам, которые используются на практике", – написал Собянин.

По его словам, карта постоянно обновляется, и сегодня в нее включено более 1300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики. За последний год карта стала одной из основных платформ для международного обмена опытом в борьбе с пандемией между десятками стран и сотнями городов мира.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Вклад Москвы – 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни. Среди них – онлайн-школы "Фоксфорд" и "Учи.Ру", индекс самоизоляции и сервис Яндекса по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики. И, разумеется, в списке инновационных решений главные успехи московских ученых – искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина "Спутник V", - отметил мэр.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (347)

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