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Экс-президент США Барак Обама.

Тяжелая утрата для Барака Обамы: в Кении скончалась его бабушка

© AFP 2021 / YURI GRIPAS
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210329/34167486/tyazhelaya-poterya-dlya-barack-obama-v-kenya-skonchalas-ego-babushka.html

В последний раз экс-президент США навещал свою престарелую родственницу в ее доме в деревне Когело в июле 2018 года.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Сводная бабушка экс-президента США Барака Обамы скончалась возрасте 99 лет, сообщают кенийские СМИ.

​Сара Обама – третья жена деда Барака Обамы по отцовской линии. Хотя она не приходится президенту США кровной родственницей, он всегда относился к ней с теплотой и называл "бабушкой Сарой". В последний раз он навещал ее дом в деревне Когело в июле 2018 года.

"Это правда, она ушла от нас к Богу", – сообщила по телефону ее дочь Марсат Оньянго, добавив, что пожилая женщина в последнее время плохо себя чувствовала. Она скончалась в больнице города Кисуму.

Экс-премьер Кении Раила Одинга назвал Сару Обаму "символом стойкости и уверенности в себе" кенийских женщин, которая воспользовалась успехом внука, чтобы содействовать учебе и образованию девочек в регионе.

Барак и Мишель Обама
© REUTERS / Mike Theiler/File Photo
Права на издание мемуаров Барака и Мишель Обамы стоят более $60 млн

Будущий первый президент США афроамериканского происхождения родился в 1961 году в Гонолулу, столице штата Гавайи, и никогда не жил в Кении.

Его родители, белая американка Стэнли Энн Данхэм и кениец Барак Хусейн Обама-старший, разошлись в 1964 году, после чего отец будущего президента вернулся на родину, где работал на государственной службе. Обама-старший погиб в 1982 году в автомобильной аварии.

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