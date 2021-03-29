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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Ударили по рукам: в Китае будут производить российскую вакцину "Спутник V"

© Sputnik / Павел Бедняков
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (341)
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Договоренности с партнером из Поднебесной достиг Российский фонд прямых инвестиций, речь идет о производстве 60 миллионов доз.

КИШИНЕВ, 29 мар  – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с партнером из Китая о производстве более 60 миллионов доз вакцины "Спутник V", его планируется начать в мае, говорится в сообщении фонда, которое цитирует РИА Новости.

Медицинский работник демонстрирует ампулы с российской вакциной Спутник V
© Sputnik / Chedly Ben Ibrahim
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"РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. объявляют о соглашении для производства более 60 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - заявили в фонде.

Сообщается, что объем производства позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 миллионов человек. На май текущего года запланировано начало коммерческого производства.

"Спутник V" - одна из лучших вакцин против коронавируса в мире, которую одобрили свыше 50 стран. Партнерство с Shenzhen Yuanxing Gene-tech для производства "Спутник V" в Китае расширит возможности для выпуска дополнительных объемов российского препарата, спрос на который увеличивается по всему мире", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 57 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одним из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.

Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

В нашей стране о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (341)

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