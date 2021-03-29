Французские врачи призывают власти закрыть границы

Медики Франции бьют тревогу и заявляют, что в стране может сложиться крайне острая ситуация из-за коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Во франции врачи крайне обеспокоены темпами развития пандемии коронавируса, заявляют, что в больницах не хватает коек и призывают власти к немедленному закрытию границ, пишут "Известия", ссылаясь на открытое письмо медиков в Le Journal du Dimanche.

Документ за подписью 41 врача гласит, что медицинская система Франции "находится на грани коллапса, а медикам в скором времени предстоит выбирать: кому оказывать помощь, а кому нет, так как мест на всех не хватает".

"Эта сортировка будет касаться всех пациентов, больных COVID-19, и тех, кто не заражен этим вирусом. Мы не хотим выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с COVID-19. Но это реальность. Нам придется подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдет не так", — цитирует Le Journal du Dimanche доктора Бенджамина Давидо.

При этом медики заявляют о готовности оказывать помощь заболевшим "до последнего".

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции 26 марта по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа" из-за предпринятых Россией и Китаем действий в области поставок вакцин от COVID-19. Французский лидер также заявил, что Россия и Китай пытаются "через поставки вакцин получить влияние".

В Кремле с заявлениями президента Франции не согласились. В Совете Федерации отметили, что утверждения Макрона можно назвать проявлением недобросовестной конкуренции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во Франции коронавирусом заболели 4 606 185 человек, скончались 94 754.

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