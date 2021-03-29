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Вакцина Спутник Лайт.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"

© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (347)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210329/34171572/Minzdrav-Rossii-zaregistriroval-vaktsinu-Sputnik-Layt.html

Теперь в распоряжении российских медиков четыре отечественных препарата для иммунизации от коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Препарат включен в реестр лекарственных средств, сообщили в пресс-службе разработчика, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Вакцина входит в  одну линейку с флагманом "Спутник V" и базируется на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.

Руксанда Главан
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Сейчас идет третья фаза испытаний.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций ФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что использование "лайт-версии" в этих странах даст возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение.

Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом, даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель не опустится в легкие.

Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (347)

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