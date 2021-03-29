Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"

Теперь в распоряжении российских медиков четыре отечественных препарата для иммунизации от коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Препарат включен в реестр лекарственных средств, сообщили в пресс-службе разработчика, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Вакцина входит в одну линейку с флагманом "Спутник V" и базируется на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.

Сейчас идет третья фаза испытаний.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций ФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что использование "лайт-версии" в этих странах даст возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение.

Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом, даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель не опустится в легкие.

Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.

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