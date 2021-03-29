Германия ужесточила условия въезда в страну

Со вторника всем въезжающим в ФРГ необходимо будет предоставить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на немецком или английском языках.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Власти Германии выступили с разъяснением, с какого числа путешественникам нужно будет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус при въезде в страну.

Изначально предполагалось, что требование вступит в силу с полуночи 28 марта, но теперь решено, что оно начнет действовать с 00:00 вторника, 30 марта, сообщает РИА Новости.

Для посадки на рейс в Германию пассажиры должны будут предоставить перевозчику документ с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на немецком или английском языках. Исследование должно быть сделано не позже, чем за 48 часов до вылета.

По сообщению немецких СМИ, без такого сертификата на борт самолета не пустят. Проверять наличие соответствующих документов будет федеральная полиция и сотрудники здравоохранения.

Известно, что наличие отрицательного ПЦР-теста для поездки в Германию будут требовать на границе вплоть до 12 мая.

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