Пока все спали: взрыв газа, заявление Воронина и новый сайт Трампа

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Зеленодольске после взрыва газа и обрушения нескольких квартир в жилом доме, передает РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления МЧС России по Татарстану Рафиса Хабибуллина.

"Нарушено жизнеобеспечение населения, поэтому принимаем такое решение", - сказал Хабибуллин журналистам.

По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной – на восьмом этаже. Один человек погиб, семеро пострадали.

Режим ЧС вводится со вторника до завершения работ по восстановлению пострадавшего дома.

Глава Зеленодольского района и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев добавил, что во вторник дом должны обследовать представители министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и госстройнадзора, только после их заключения будет принято решение, можно ли возвращаться жильцам домой и когда.

Следственное управление СК России по Татарстану в качестве основной версии ЧП рассматривает утечку бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование дела.

Три шага для молдавской власти - версия Владимира Воронина

Третий президент Республики Молдова, председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин опубликовал обращение к парламенту, президенту, членам Конституционного суда и рядовым гражданам, озвучив в нем свою позицию относительно происходящего в республике.

"Мне горько и стыдно смотреть на все, что происходит сегодня в нашей стране", - отметил он. Политик подчеркнул, что "во всех странах, столкнувшихся с пандемией, политический класс консолидируется вокруг общей беды, вокруг общей заботы, которая заключается в необходимости спасения жизни людей", чего в Республике Молдова, по его мнению, не происходит.

Воронин предложил шаги, которые, как он полагает, могут исправить ситуацию. Первый - "положить конец политическим дрязгам и сконцентрироваться на спасении людей". В этой связи Конституционный суд может "отказать народным избранникам и главе государства в рассмотрении их запросов".

В качестве второго шага, по мнению лидера ПСРМ, нужно " отложить до полной стабилизации эпидемиологической обстановки в стране любые разговоры о досрочных парламентских выборах".

В-третьих, считает Воронин, необходимо "в кратчайшие сроки сформировать и утвердить полномочное правительство, которое возьмет на себя организацию и всю полноту ответственности за проведение противоэпидемиологических мероприятий". В том числе процесс вакцинации населения и закупку необходимых препаратов, "не считаясь ни с какими политическими и материальными издержками".

"Остановитесь! Опомнитесь и прекратите играть в ваши опасные игры! Сегодня надо спасать жизнь людей!" - заявил Воронин, подчеркнув, что в противном случае новые жертвы пандемии будут на совести представителей действующей власти.

Сайт вместо блокированных аккаунтов

Экс-лидер Белого дома Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей запустил для своих сторонников сайт 45-го президента США, сообщают "Известия".

"Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу «Америка прежде всего. Посредством гражданской активности и общественной активности Офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки", — говорится на стартовой странице веб-сайта.

Отмечается, что портал позволит людям отправлять корреспонденцию Дональду и Меланьи Трамп, а журналистам — отслеживать график мероприятий пары или запрашивать комментарий.

Американские СМИ отмечают, что запуск собственного сайта является для экс-президента попыткой оставаться на связи со сторонниками и информировать о будущих выступлениях после того, как в январе ряд медиаплатформ заблокировали его аккаунты.

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