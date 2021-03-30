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Вакцина AstraZeneca

Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (353)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210330/34180367/Vaktsinu-ot-koronavirusa-AstraZeneca-pereimenovali-v-Vaxzevria.html

Переименование произошло на фоне появившихся в марте сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших вакцину.

КИШИНЕВ, 30 мар  – Sputnik. Вакцина против COVID-19 производства компании AstraZeneca 25 марта получила новое название Vaxzevria. Об этом сообщается на сайте европейского агентства EMA.

Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Гинцбург: чем опасна вакцина AstraZeneca

Как сообщает РИА Новости, смена названия не повлечет за собой других изменений. "Специалисты по вакцинации должны знать об этом, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе", - пишет агентство.

Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших вакцину. Некоторые государства ЕС в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.

Эмблема ВОЗ, архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Польза от AstraZeneca превышает риски ее использования – ВОЗ

Эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски. Кроме того, ученые продолжат изучать побочные эффекты и действия, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем.

В нашей стране AstraZeneca используется в рамках процедуры вакцинации.  

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея).  

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (353)

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