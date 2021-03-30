Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Переименование произошло на фоне появившихся в марте сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших вакцину.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Вакцина против COVID-19 производства компании AstraZeneca 25 марта получила новое название Vaxzevria. Об этом сообщается на сайте европейского агентства EMA.

Как сообщает РИА Новости, смена названия не повлечет за собой других изменений. "Специалисты по вакцинации должны знать об этом, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе", - пишет агентство.

Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших вакцину. Некоторые государства ЕС в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.

Эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски. Кроме того, ученые продолжат изучать побочные эффекты и действия, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем.

В нашей стране AstraZeneca используется в рамках процедуры вакцинации.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея).

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