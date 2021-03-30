Далай-лама: у России – огромный потенциал для построения счастливого мира

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Далай-лама считает многонациональную и многоконфессиональную Россию "великой страной", с "огромным потенциалом" для построения счастливого мира в XXI веке. Об этом он заявил в беседе с российскими студентами.

Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".

Спикер уверен, что если мы хотим построить счастливую жизнь на земле, то различия по национальному, религиозному и прочим признакам должны отойти на второй план. В XXI веке необходимо осознать, что все семь миллиардов человек на планете – одна большая семья.

"И в этом отношении Российская Федерация – великая страна, у вас огромный потенциал, чтобы построить счастливый мир. И я счастлив сегодня беседовать с российскими друзьями из разных университетов", – заявил Далай-лама.

По его словам, все мы – одинаковые человеческие существа, хотим счастливой жизни, не хотим страданий, а чтобы достичь этого, задействуем свой интеллект.

"В предыдущие столетия мы думали недальновидно – в контексте "я", "мое". Это привело к Первой и Второй мировым войнам, созданию ядерного и прочего губительного оружия. Теперь настало время думать сообща, в контексте всего человечества, всех живых существ, заботиться о благе всех, потому что все мы взаимосвязаны. Сегодня делить людей на "своих" и "чужих" - это нереалистичный подход, устаревшее мышление", – убежден буддийский лидер.

При этом он отметил, что никогда не говорит, что "буддизм – лучшая религия". "Для кого-то буддизм, для кого-то ислам, для кого-то христианская или иная вера наиболее эффективна – людям необходимы разные религии в соответствии с их ментальными особенностями. Но буддийское учение, которого я придерживаюсь (традиция древнего буддийского монастыря-университета Наланда – прим. ред.) основано не на слепой вере, а на логическом анализе, проверке всего, даже слов Будды. Поэтому мы сегодня активно развиваем взаимодействие с учеными, с западной наукой", – пояснил Далай-лама.

Твердая вера, полагает он, должна иметь и прочное основание – мудрость, логику, научное знание. С другой стороны, и современной западной науке и системе образования есть, что почерпнуть в многовековом опыте буддизма с его глубоко развитыми представлениями об уме, сознании, эмоциях.

"Современная наука и система образования в мире, преимущественно заимствованная с Запада, много рассказывает о внешних, материальных ценностях и не уделяет достаточно внимания внутренним ценностям и сознанию. Помимо развития высоких технологий и соблюдении гигиены тела, мы должны соблюдать также и гигиену эмоций. Это поможет справляться с гневом, страхом и другими эмоциями, достигать умиротворения, покоя ума", – подчеркнул буддийский наставник.

По его словам, наблюдаемое глобальное потепление и другие явления, которые человечество не в силах остановить полностью, свидетельствуют о том, что "в конечном итоге наш мир исчезнет". "Но если говорить о покое ума, то мы можем сохранять его даже в момент смерти. И мы можем поддерживать его, перерождаясь в разных телах", – заключил Далай-лама.

Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

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