Придунайский край между Россией и Румынией – при какой власти жилось лучше

В Париже 30 марта 1856 года был подписан мирный договор, которым завершилась Крымская война. По его условиям Российская империя уступала вассально зависимому от Турции Молдавскому княжеству придунайскую часть Бессарабской области.

Площадь уступаемой территории была относительно небольшой, чуть более пяти тысяч квадратных метров, с населением около 128 тысяч человек. Тем не менее она имела стратегически важное значение, поскольку прилегала к крупнейшей речной артерии. Здесь находились важные торговые порты Измаил, Рени и Килия, а кроме того, административная столица провинции болгарских колонистов – Болград.

Весьма откровенно логику данного решения впоследствии пояснил министр иностранных дел Румынии Михай Когылничану: "Почему нам была дана Бессарабия? Потому что мы об этом просили? Потому что Европа хотела сделать нам приятное?.. Ничего подобного. Нам дали Бессарабию в 1856 году, потому что Великие державы Европы решили, что европейский интерес требует наибольшего удаления России от Дуная".

Юго-Западная Бессарабия не очень вписывалась в формирующееся Румынское государство. Здесь преобладало славянское население, в то время как за Дунаем и Прутом шли по пути создания национального румынского государства. Сказывалась территориальная оторванность региона от Бухареста и Ясс.

Тем не менее на два десятилетия Измаильский, южная часть Кагульского и западная часть Аккерманского уездов стали румынскими. Затем, в 1858 году Придунайский край вновь вернулся в состав Российской империи. Смена государственных юрисдикций над регионом позволяет сравнить условия жизни при российских и румынских властях.

© Public Domain Измаил, крепость

Румынская администрация провозгласила курс на ликвидацию административно-правовой автономии болгарских колонистов, свертывание ряда их привилегий. Особый резонанс имела отмена освобождения от воинской повинности. Для приведения болгар к повиновению новым властям пришлось применять вооруженную силу. Произошедшие столкновения закончились человеческими жертвами. Многие болгарские семьи тогда покинули регион и осели в Приднестровье, Таврии, Приазовье.

На повседневной жизни придунайцев сказалась смена религиозной юрисдикции. Богослужения повсеместно переходили на румынский язык. Кроме того, вводился григорианский календарь.

Наиболее энергичные действия румынских властей были направлены на модернизацию сферы народного просвещения. За 20 с лишним лет румынского суверенитета в регионе открылись 140 образовательных учреждений, рассчитанных на 4 тысячи учащихся. Среди них: классическая гимназия в Болграде, четырехклассная гимназия в Измаиле, 7 четырехклассных городских училищ, основную же массу составляли сельские училища. Содержание этих учреждений возлагалось на местные общины (коммуны).

Существенно шагнула вперед общественно-политическая жизнь. Формирующееся Румынское государство было конституционной монархией, здесь допускалась деятельность разнообразных общественных организаций, относительно независимых СМИ. Румынские коммунальные органы формировались более демократично, чем аналогичные им земства, введенные в России царем Александром II.

Тем не менее политические свободы затрагивали лишь малую часть населения: интеллигенцию, чиновников, предпринимателей, священников. Разрыв экономических связей с Россией, усиление налогового бремени, деградация портовой инфраструктуры в румынский период негативно сказались на благосостоянии основной массы жителей Юго-Западной Бессарабии. По социально экономическим причинам школы заканчивали лишь 5-6% поступавших в них учащихся.

Снижение уровня доходов подталкивало население к эмиграции из региона.

© Sputnik / Игорь Костин Рассвет в дельте реки Дунай

В начале 60-х годов выехала шестая часть населения - около 20-ти тысяч жителей (в основном на восток). В 1857-1878 годах численность "ревизских душ" в Измаиле сократилась на треть (с 26 622 до 20 035 человек).

Налоговое бремя на сельское домохозяйство в 60-70-х годах на юге Бессарабии составило в среднем около 60%, были введены новые повинности.

Закрылся или сильно сократился ряд важных для экономики региона производств. К примеру, до 1856 году Буджакские соляные промыслы давали в сезон до 5 миллионов пудов соли. Бессарабская соль славилась своим качеством и торговалась на всей европейской части Российской империи: от Причерноморья до Петербурга и Польши. Однако после перехода под юрисдикцию Румынии местные солеварни стали снижать объемы производства, а затем и вовсе остановились. Это негативно сказалось на промысловой активности многих крестьян.

Бессарабия превратилась в импортера соли. Многие придунайские солевары продолжили работать на Куяльницком и Хаджибейском лиманах под Одессой, где производство быстро росло.

© Sputnik / Vasiliy Batanov Солеварня

На положении дунайцев негативно сказывалось двойное налогообложение румынскими и османскими властями (поскольку большая часть дельты Дуная находилась под юрисдикцией Стамбула). Как следствие, рыночная сфера рыболовства сузилась. Многие измаильские купцы-промысловики эмигрировали в Россию, преимущественно в Поволжье. Численность рыболовецких предприятий в Подунавье стала расти лишь в 1877 году с началом Русско-турецкой войны.

На развитии местной промышленности (преимущественно перерабатывающей) негативно сказалось закрытие российского рынка сбыта, свободный ввоз промышленной продукции из стран Европы.

Акватории портов на бессарабском берегу Дуная мелели, захламлялись, рушились склады, приходил в упадок речной флот. У Бухареста просто не было ресурсов обслуживать портовую инфраструктуру. Это отрицательно влияло на экспорт сельскохозяйственной продукции из региона.

Кризисные явления в экономике Бессарабии были очевидны и для многих представителей румынских элит. В 1875 году депутат Национального собрания Румынии от Бессарабии А. Варнали писал в газете "Ромынул": "Наше правительство не думало ни о чем другом, кроме налогов… все города Бессарабии в упадке, торговля в застое по причине полнейшего отсутствия путей сообщения…".

В то время за 20 лет раздельного существования с Придунайским краем Россия ощутимо модернизировала экономику и общественные отношения. В 1877 году, когда русские войска вновь заняли Болград, Измаил, Рени и Килию, Российская империя испытывала настоящий экономический бум. Это не замедлило сказаться и на Юго-Западной Бессарабии.

© Public Domain / Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, (1883) "Переправа русской армии через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года", Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, (1883)

Еще во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов за рекордные 100 дней между Рени и Бендерами была проложена железная дорога. Вскоре после того как боевые действия стихли, по ней в сторону дунайского порта и Одессы пошли крупные поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

В начале 80-х годов было организовано полугосударственное Черноморо-Дунайское пароходство, которое напрямую связало дунайские порты с Одессой, портами Румынии, Болгарии и Сербии. Флотилия русских торговых пароходов на Дунае быстро росла. В 1886 году в Ньюкасле для нее был построен быстроходный винтовой пароход "Болгария" чистой вместимостью в 444 тонны. Затем этой же верфью для Дунайского пароходства была построена целая серия усовершенствованных грузопассажирских пароходов "Румыния", "Сербия" и "Черногория".

К моменту возникновения прямого конкурента — Румынского Дунайского пароходства (в начале 90-х годов) — русская флотилия пополнилась большим пароходом "Князь Гагарин" чистой грузоподъемностью 653 тонны. Это судно было построено в Гамбурге, ходило во все западно-черноморские и восточно-средиземноморские порты.

По словам известного краеведа Бориса Райнова, "в Придунайский край… ринулись предприимчивые деловые люди и принялись энергично осваивать новое поле деятельности: князья Гагарины, графы Толстые, нетитулованные хлеботорговцы, предприниматели, коммерсанты-греки Гиллесы, евреи Гамшиевичи, Кицисы, Бродские и другие". Через дунайские порты быстро росла торговля рыбой, мясом, фруктами, овощами, но прежде всего хлебом.

Таким образом, пребывание Юго-Западной Бессарабии в составе формирующегося Румынского государства и Российской империи имело свои преимущества. Румыния дала жителям региона относительно широкие политические свободы, провела прогрессивные реформы в области образования и местного самоуправления. Российская же национальная политика лучше учитывала полиэтнический состав населения. Кроме того, Россия придала мощный импульс развитию бессарабской экономической инфраструктуры.

Сверхъемкий рынок сбыта Российской империи создавал для местной экономики почти неограниченные перспективы роста.

Попросту говоря, во второй половине XIX века жизнь в Румынском государстве была более свободной, а в России – более сытной. Но к чести царских властей следует заметить, что прогрессивные преобразования румын не были свернуты после возвращения региона в состав России. Так, коммунальная система местного самоуправления сохранялась в Измаильском уезде вплоть до революционных потрясений 1917-1918 годов. К началу XX века, когда Россия также стала конституционной монархией, уровень политических свобод на обоих берегах Прута практически сравнялся.

В связи с этим, когда в 1918 году началась интервенция румынских войск, экстренный съезд представителей крестьянства, городского и земского самоуправления Южной Бессарабии принял очень показательное решение. Форум заявил, что регион "останется на вечные времена в составе России, какой бы она в будущем ни была, с советским или иным строем".

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