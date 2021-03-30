Австрия намерена купить миллион доз вакцины "Спутник V"

Себастьян Курц считает, что в вопросе вакцинации нужно забыть о геополитике и уделить больше внимания эффективности и безопасности препаратов.

Австрия заявила о возможности закупки миллиона доз российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц.

"Если Австрия получит дополнительно миллион доз вакцины, она смогла бы раньше вернуться к нормальности и спасти много человеческих жизней и рабочих мест", — приводит его слова ОЕ24.

При этом Курц подчеркнул, что в вопросах вакцинации не должно быть места геополитике.

"В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Единственное, что должно играть роль, — насколько вакцина эффективна и безопасна, а не откуда она", — уверен австрийский канцлер.

Он также добавил, что с февраля Австрия находится в хорошем контакте с российской стороной, и выразил за это благодарность, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве канцлера, Вена рассматривает возможность закупки российской вакцины уже в апреле-июне. Переговоры уже идут, договоренности пока нет, но Австрия "в любом случае заинтересована".

В конце февраля Курц обсуждал поставки "Спутника V" в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, а в начале марта встретился в Вене с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. С тех пор состоялись уже несколько телефонных разговоров и видеоконференций с участием РФПИ, российского посла Дмитрия Любинского, австрийского Министерства здравоохранения и финансовых органов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova