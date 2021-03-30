23:40 30 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.18
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Канцлер Австрии Себастьян Курц

Австрия намерена купить миллион доз вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
Получить короткую ссылку
6
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/05/32339484.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210330/34192542/austria-namerena-kupit-million-doz-vaktsiny-sputnik-v.html

Себастьян Курц считает, что в вопросе вакцинации нужно забыть о геополитике и уделить больше внимания эффективности и безопасности препаратов.

Австрия заявила о возможности закупки миллиона доз российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц.

"Если Австрия получит дополнительно миллион доз вакцины, она смогла бы раньше вернуться к нормальности и спасти много человеческих жизней и рабочих мест", — приводит его слова ОЕ24.

При этом Курц подчеркнул, что в вопросах вакцинации не должно быть места геополитике.

"В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Единственное, что должно играть роль, — насколько вакцина эффективна и безопасна, а не откуда она", — уверен австрийский канцлер.

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Более четверти опрошенных французов хотели бы привиться "Спутником V"

Он также добавил, что с февраля Австрия находится в хорошем контакте с российской стороной, и выразил за это благодарность, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве канцлера, Вена рассматривает возможность закупки российской вакцины уже в апреле-июне. Переговоры уже идут, договоренности пока нет, но Австрия "в любом случае заинтересована".

В конце февраля Курц обсуждал поставки "Спутника V" в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, а в начале марта встретился в Вене с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. С тех пор состоялись уже несколько телефонных разговоров и видеоконференций с участием РФПИ, российского посла Дмитрия Любинского, австрийского Министерства здравоохранения и финансовых органов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Вакцина "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире - исследование
Турция заявила о начале переговоров по закупке "Спутника V"
Ударили по рукам: в Китае будут производить российскую вакцину "Спутник V"

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно
Ships once again moving along Suez Canal after Ever Given refloated
Видео: снова в путь – как была возобновлена навигация по Суэцкому каналу
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться