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Мим, изображающий статую Свободы

Первый шаг: штат Нью-Йорк принял законопроект о легализации марихуаны

© Photo : Pixabay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210331/34194375/Pervyy-shag-shtat-Nyu-York-prinyal-zakonoproekt-o-legalizatsii-marikhuany.html

Отмечается, что документ будет регламентировать применение этого вещества взрослыми "в рекреационных целях".

КИШИНЕВ, 31 мар  – Sputnik. Власти штата Нью-Йорк приняли законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

"Сегодня вечером легислатура штата Нью-Йорк сделала первый шаг.., приняв законопроект о легализации марихуаны для употребления взрослыми", - говорится в заявлении Куомо на его сайте.

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© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
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Ранее губернатор сам выступил с предложением о легализации марихуаны. Теперь же он заявил о твердом намерении подписать законопроект. 

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В США 38 штатов из 50 разрешают использование марихуаны в медицинских целях, а в 15 штатах и в столичном округе Колумбия легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях.

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