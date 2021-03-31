Первый шаг: штат Нью-Йорк принял законопроект о легализации марихуаны

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Власти штата Нью-Йорк приняли законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.
"Сегодня вечером легислатура штата Нью-Йорк сделала первый шаг.., приняв законопроект о легализации марихуаны для употребления взрослыми", - говорится в заявлении Куомо на его сайте.
Ботаника, да не та: наркотики конфискованы, дилеры задержаны>>>
В США 38 штатов из 50 разрешают использование марихуаны в медицинских целях, а в 15 штатах и в столичном округе Колумбия легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>