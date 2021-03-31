Губит людей и пиво, но не оно одно

Кстати, врачи советуют при употреблении любого вида алкоголя постоянно делать по глотку воды, чтобы восстановить водно-электролитный баланс в организме.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев назвал коктейли самым опасным для здоровья крепким напитком, пишет "Московская медицина".

Врач отметил, что в коктейлях содержится огромное количество красителей и различных вкусовых добавок, которые сверху разбавляют другими готовыми алкогольными напитками.

Пиво, по его словам, также наносит вред организму, так как на большинстве предприятий его производят из концентрата.

По мнению специалиста, самыми безопасными алкогольными напитками являются те, что получают путем естественного брожения виноградных соков.

"Крепость вин не превышает 9-13% и их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека", – заключил Кубарев.

Ранее врач Алексей Казанцев посоветовал при употреблении любого вида алкоголя постоянно делать по глотку воды, чтобы восстановить водно-электролитный баланс в организме.

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