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Бармен Давид показал мастер-класс и приготовил коктейль Sputnik к Международному дню барменов.

Губит людей и пиво, но не оно одно

© Sputnik / Арам Нерсесян, Асатур Есаянц, Арпи Бегларян
Общество
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Sputnik Молдова
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Кстати, врачи советуют при употреблении любого вида алкоголя постоянно делать по глотку воды, чтобы восстановить водно-электролитный баланс в организме.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев назвал коктейли самым опасным для здоровья крепким напитком, пишет "Московская медицина".

Врач отметил, что в коктейлях содержится огромное количество красителей и различных вкусовых добавок, которые сверху разбавляют другими готовыми алкогольными напитками.

Пиво, по его словам, также наносит вред организму, так как на большинстве предприятий его производят из концентрата.

Вино. Иллюстративное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
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По мнению специалиста, самыми безопасными алкогольными напитками являются те, что получают путем естественного брожения виноградных соков.

"Крепость вин не превышает 9-13% и их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека", – заключил Кубарев.

Ранее врач Алексей Казанцев посоветовал при употреблении любого вида алкоголя постоянно делать по глотку воды, чтобы восстановить водно-электролитный баланс в организме.

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