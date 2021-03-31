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Мигранты на вокзале.

Власти Москвы разъяснили механизм привлечения трудовых мигрантов

© Sputnik / Сергей Сергеев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210331/34197352/Vlasti-Moskvy-razyasnili-mekhanizm-privlecheniya-trudovykh-migrantov.html

Чтобы работодатель мог воспользоваться возможностью привлечения трудовых мигрантов, он должен соблюсти ряд критериев.

КИШИНЕВ, 31 мар  – Sputnik. Власти российской столицы разъяснили девелоперам механизм привлечения в Москву трудовых мигрантов.

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев
Photo : provided by Dmitriy Poletaev
Полетаев: это надо знать молдавским мигрантам, работающим в России

"Для того, чтобы работодатель мог воспользоваться утвержденным алгоритмом ввоза иностранных граждан, ему необходимо подтвердить статус крупной компании с устойчивыми финансовыми возможностями – это более 250 сотрудников и свыше 2 миллиардов рублей годовой выручки", - говорится в сообщении департамента экономической политики и развития города Москвы со ссылкой на слова его руководителя Кирилла Пуртова.

К этим критериям также относятся и отсутствие непогашенной задолженности по заработной плате, налогам и сборам, отмечает он.

Еще один важный пункт - это готовность принять обязательства по обеспечению проживания трудовых мигрантов с учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований и связанных с пандемией ограничений, оформлению с ними трудовых отношений и организации их выезда в страну постоянного проживания после завершения строительных проектов, добавил Пуртов.

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