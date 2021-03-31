Власти Москвы разъяснили механизм привлечения трудовых мигрантов

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Власти российской столицы разъяснили девелоперам механизм привлечения в Москву трудовых мигрантов.

"Для того, чтобы работодатель мог воспользоваться утвержденным алгоритмом ввоза иностранных граждан, ему необходимо подтвердить статус крупной компании с устойчивыми финансовыми возможностями – это более 250 сотрудников и свыше 2 миллиардов рублей годовой выручки", - говорится в сообщении департамента экономической политики и развития города Москвы со ссылкой на слова его руководителя Кирилла Пуртова.

К этим критериям также относятся и отсутствие непогашенной задолженности по заработной плате, налогам и сборам, отмечает он.

Еще один важный пункт - это готовность принять обязательства по обеспечению проживания трудовых мигрантов с учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований и связанных с пандемией ограничений, оформлению с ними трудовых отношений и организации их выезда в страну постоянного проживания после завершения строительных проектов, добавил Пуртов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova