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Растет на дрожжах: принципиально иная вакцина от COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (366)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210331/34198127/rastet-na-drozhzhakh-printsipialno-inaya-vaktsina-ot-covid-19.html

Несомненным преимуществом разрабатываемого препарата станет то, что его можно будет хранить в домашнем холодильнике и принимать как обычные таблетки.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Филиппинский молекулярный биолог разрабатывает дрожжевую вакцину от коронавируса и его штаммов, сообщает телеканал ABS-CBN.

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© AP Photo / Marco Di Marco
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"Мы разрабатываем две версии вакцины. Одна против исходного штамма (коронавируса), также мы только что начали разработку альтернативной вакцины против штаммов - южноафриканского и бразильского. Мы будем тестировать обе и, возможно, объединим их", – сообщил телеканалу член исследовательской группы OCTA, священник и преподаватель биологии и теологии в колледже Провиденс в США Никанор Аустриако.

По его словам, генетически модифицированные дрожжи создают спайковый белок вируса SARS-CoV-2, чтобы вызвать иммунный ответ.

"Сейчас мы проводим испытания, чтобы понять, насколько хорошо это происходит", – отметил ученый. Он планирует вернуться на Филиппины и протестировать вакцину на животных в одном из университетов Манилы.

"Пока все идет хорошо. Мы все еще находимся на доклинической стадии. Необходимы дальнейшие испытания. Я надеюсь, что к Рождеству мы получим хорошие данные, новые клинические данные", – заявил Аустриако.

Ранее в декабре ученый сообщил, что вакцина, предназначенная для перорального употребления, сможет храниться в холодильнике при нормальной температуре охлаждения.

Как сообщает телеканал, лаборатория Аустриако финансируется колледжем Провиденс и занимается исследованием дрожжей уже в течение 15 лет.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (366)

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