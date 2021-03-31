Пять преимуществ Су-35 перед американским F-22: оценка Military Watch

Как отмечает издание, на сегодняшний день российский боевой самолет в силу своих характеристик имеет мало конкурентов среди истребителей в мире.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Известный англоязычный военный журнал Military Watch рассказал, в чем российский истребитель поколения 4++ Су-35 превосходит американский самолет 5-го поколения F-22 Raptor.

© REUTERS / Master Sgt. Kevin J. Gruenwald Самолет F-22 Raptor

Как отмечает издание, на сегодняшний день Су-35 имеет мало конкурентов среди истребителей в мире за счет своей маневренности, дальности, тактических возможностей, боевой нагрузки, систем радиоэлектронной борьбы.

"Кроме усиленных возможностей по борьбе с воздушными целями, по сравнению с остальными самолетами линейки Су-27, истребитель Су-35 также получил существенно улучшенные характеристики для нанесения ударов по наземным и морским целям. Все это делает Су-35 довольно универсальным многоцелевым самолетом, в то время как F-22 или оригинальный Су-27 более специализированы", – считают эксперты журнала.

Military Watch отмечает, что Су-35 способен нести до шести сверхзвуковых ракет Х-31 класса "воздух-поверхность", которые могут использоваться для нанесения ударов как по наземным, так и по надводным целям, а также существуют в варианте для уничтожения радиолокационных станций противника.

По мнению журнала, такое вооружение в сочетании с возможностями бортового радиоэлектронного оборудования делает Су-35 эффективным против системы ПВО противника, а с появлением ракет Х-35 также повысились возможности по уничтожению морских целей.

Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С. Такие истребители применялись в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Су-35 востребован на международном рынке - в частности, партию таких самолетов купил Китай. Еще целый ряд стран рассматривают возможность его покупки, в том числе Турция.

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