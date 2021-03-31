16:45 31 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.65
Поиск
Срочно:
Самолет Су-35.

Пять преимуществ Су-35 перед американским F-22: оценка Military Watch

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210331/34198721/pyat-preimuschestv-su-35-pered-amerikanskim-f-22-otsenka-military-watch.html

Как отмечает издание, на сегодняшний день российский боевой самолет в силу своих характеристик имеет мало конкурентов среди истребителей в мире.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Известный англоязычный военный журнал Military Watch рассказал, в чем российский истребитель поколения 4++ Су-35 превосходит американский самолет 5-го поколения F-22 Raptor.

Two US Air Force F-22 Raptor stealth jet fighters fly near Andersen Air Force Base, Guam. File photo
© REUTERS / Master Sgt. Kevin J. Gruenwald
Самолет F-22 Raptor

Как отмечает издание, на сегодняшний день Су-35 имеет мало конкурентов среди истребителей в мире за счет своей маневренности, дальности, тактических возможностей, боевой нагрузки, систем радиоэлектронной борьбы.

"Кроме усиленных возможностей по борьбе с воздушными целями, по сравнению с остальными самолетами линейки Су-27, истребитель Су-35 также получил существенно улучшенные характеристики для нанесения ударов по наземным и морским целям. Все это делает Су-35 довольно универсальным многоцелевым самолетом, в то время как F-22 или оригинальный Су-27 более специализированы", – считают эксперты журнала.

Military Watch отмечает, что Су-35 способен нести до шести сверхзвуковых ракет Х-31 класса "воздух-поверхность", которые могут использоваться для нанесения ударов как по наземным, так и по надводным целям, а также существуют в варианте для уничтожения радиолокационных станций противника.

Самолет Су-35
© Video : Youtube / CNE-CNA/C6F
Перехват самолета США российскими Су-35: детали и экспертная оценка

По мнению журнала, такое вооружение в сочетании с возможностями бортового радиоэлектронного оборудования делает Су-35 эффективным против системы ПВО противника, а с появлением ракет Х-35 также повысились возможности по уничтожению морских целей.

Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С. Такие истребители применялись в ходе антитеррористической операции в Сирии.
Су-35 востребован на международном рынке - в частности, партию таких самолетов купил Китай. Еще целый ряд стран рассматривают возможность его покупки, в том числе Турция.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Авиация на параде Победы в Москве: Су-35С, Ту-95МС, Су-27 и Ми-26
Парк "Русских витязей" пополнился новыми истребителями Су-35С
Китай собирается приобрести у России истребители Су-35

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно
Ships once again moving along Suez Canal after Ever Given refloated
Видео: снова в путь – как была возобновлена навигация по Суэцкому каналу
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться