Ситуация с коронавирусом в России: оценка Кремля

Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне сообщил, что до августа в России планируют создать иммунную прослойку для защиты от коронавируса, для этого нужно привить 69,8 миллиона человек.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Улучшение ситуации с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма, но угроза распространения заболевания сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом в РФ позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он сказал, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно, сейчас в стране заболеваемость падает.

"Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус, нет, угроза тоже сохраняется", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле считают угрозу третьей волны коронавируса реальной и как собираются реагировать на такой риск.

"Поэтому всем сохранять те ограничения, которые действуют, те рекомендации, которые были озвучены, и работать соответствующим образом", – добавил Песков.

Министр здравоохранения накануне также сообщил, что до августа в России планируют создать иммунную прослойку для защиты от коронавируса, для этого нужно привить 69,8 миллиона человек. Сейчас в России работают 4,5 тысячи стационарных точек вакцинации и 1,5 тысячи мобильных пунктов, где можно поставить прививки.

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