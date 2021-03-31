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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ситуация с коронавирусом в России: оценка Кремля

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (371)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210331/34201654/situatsiya-s-koronavirusom-v-russia-otsenka-kremlin.html

Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне сообщил, что до августа в России планируют создать иммунную прослойку для защиты от коронавируса, для этого нужно привить 69,8 миллиона человек.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Улучшение ситуации с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма, но угроза распространения заболевания сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Во вторник заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом в РФ позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он сказал, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно, сейчас в стране заболеваемость падает.

"Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус, нет, угроза тоже сохраняется", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле считают угрозу третьей волны коронавируса реальной и как собираются реагировать на такой риск.

"Поэтому всем сохранять те ограничения, которые действуют, те рекомендации, которые были озвучены, и работать соответствующим образом", – добавил Песков.

Министр здравоохранения накануне также сообщил, что до августа в России планируют создать иммунную прослойку для защиты от коронавируса, для этого нужно привить 69,8 миллиона человек. Сейчас в России работают 4,5 тысячи стационарных точек вакцинации и 1,5 тысячи мобильных пунктов, где можно поставить прививки.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (371)

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