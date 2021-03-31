Когда юстиция против: в Бельгии суд обязал власти отменить режим ограничений

Инстанция решила, что правительство не имело достаточной юридической базы для введения таких мер, как закрытие ресторанов и объектов культуры и спорта, ограничение передвижения и отмена занятий в школах.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Суд первой инстанции в Брюсселе обязал государство в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, из-за "отсутствия законодательной базы", сообщает бельгийская газета LeSoir.

Около трех недель назад Лига прав человека подала соответствующий иск против антикоронавирусных мер, ограничивающих фундаментальные свободы бельгийцев.

Суд постановил, что правительство не имело достаточной юридической базы для введения таких ограничений, как закрытие ресторанов и объектов культуры и спорта, ограничение передвижения и отмена занятий в школах. Закон от 2007 года, на который ссылается правительство в своем распоряжении, таких конкретных мер не предусматривает.

У правительства есть возможность опротестовать это решение.

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