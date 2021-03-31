16:45 31 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.65
Поиск
Срочно:
Мужчина в Брюссельском трамвае.

Когда юстиция против: в Бельгии суд обязал власти отменить режим ограничений

© AP Photo / Francisco Seco
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (371)
60 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0f/33257262.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210331/34203254/yustitsiya-protiv-v-belgii-sud-obyazal-vlasti-otmenit-ekstrennye-ogranicheniya.html

Инстанция решила, что правительство не имело достаточной юридической базы для введения таких мер, как закрытие ресторанов и объектов культуры и спорта, ограничение передвижения и отмена занятий в школах.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Суд первой инстанции в Брюсселе обязал государство в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, из-за "отсутствия законодательной базы", сообщает бельгийская газета LeSoir.

Зинаида Гречаная и Аурелиу Чокой
© Photo : PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
Гречаная и Чокой обсудили введение в Молдове более жестких ограничений

Около трех недель назад Лига прав человека подала соответствующий иск против антикоронавирусных мер, ограничивающих фундаментальные свободы бельгийцев.

Суд постановил, что правительство не имело достаточной юридической базы для введения таких ограничений, как закрытие ресторанов и объектов культуры и спорта, ограничение передвижения и отмена занятий в школах. Закон от 2007 года, на который ссылается правительство в своем распоряжении, таких конкретных мер не предусматривает.

У правительства есть возможность опротестовать это решение.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (371)

По теме

Видео: Берлин протестует против локдауна
Игорь Додон: нового локдауна в Молдове не будет

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно
Ships once again moving along Suez Canal after Ever Given refloated
Видео: снова в путь – как была возобновлена навигация по Суэцкому каналу
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться