Тотальный локдаун в Киеве — закрывают детсады, в транспорт — по пропускам

Мэр украинской столицы заявил, что если не ввести новые суровые ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, то в городе будут происходить "сотни смертей каждый день".

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. В Киеве вводится тотальный локдаун. Об этом объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Так, начиная с 5 апреля и как минимум до 16 апреля, будут закрыты все детские сады и школы. Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по спецпропускам исключительно для перевозок работников предприятий, критически важных для жизнедеятельности.

Предприятия общепита закрываются для посетителей и будут работать навынос или на доставку.

С 1 апреля будет прекращена работа продовольственных рынков. Все руководители предприятий должны перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы или отправить в отпуск.

По словам Кличко, если не ввести в столице Украины суровые ограничения, "будут сотни смертей каждый день". За соблюдением правил предписано следить полиции.

Частичный локдаун был введен в Киеве еще 20 марта. С 23 марта по решению правительства Украины Киев был внесен в "красную" карантинную зону.

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