11:23 01 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.65
Поиск
ДТП

Пока все спали: два смертельных ДТП, дорогая пробка, миллионы доз на ветер

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (578)
469 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1f/34195254.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210401/34211522/Poka-vse-spali-dva-smertelnykh-DTP-dorogaya-probka-milliony-doz-na-veter.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 1 апр  – Sputnik. Два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом произошли накануне в Молдове. Первая авария случилась вечером 31 марта на трассе, связывающей населенные пункты Лупа-Реча и Ватич Страшенского района. 

22-летний водитель, управлявший автомобилем Mercedes Vario, потерял управление машиной на полном ходу. В салоне находились еще три пассажира, они приняли решение выпрыгнуть из аварийного автомобиля. К несчастью, один из них, 14-летний подросток, погиб. Остальные госпитализированы. 

Водителю удалось проехать еще около километра, чтобы остановить транспортное средство. По предварительным данным, у машины отказали тормоза. Алкотест показал, что шофер был трезв. Полиция Страшен ведет разбирательство.

Второе смертельное ДТП произошло утром 1 апреля в Сынджерей, вблизи села Мэрэшешты. 23-летний парень сел за руль автомобиля Toyota Corola без прав, будучи к тому же нетрезвым. Превысив скорость, он не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

В автомобиле находилось трое пассажиров. Девушка 18 лет получила многочисленные травмы и скончалась на месте. Еще два молодых человека, 17 и 21 года, получили серьезные травмы.

Алкотест водителя показал 0,52 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ведется следствие.

Во сколько обошлась пробка в Суэцком канале

Миллиард долларов может составить суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа, передает РИА Новости.

"Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма", - заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале.
© AFP 2021 / Suez Canal
Как один Ever Given Суэцкий канал перекрыл
7
"Один миллиард долларов или около того", - ответил Рабиа на вопрос о том, каковы примерные оценки ущерба от происшествия. "Это то, что причитается государству по праву", - подчеркнул глава канала.

Ранее сообщалось, что Египет теряет ежедневно порядка 15 миллионов долларов из-за пробки в Суэце. Основные компенсации будут выплачивать страховые компании. Итоговую сумму определит спецкомиссия в рамках начатого расследования.

Усама Рабиа сообщил, что в настоящее время очереди на проход канала ждут примерно 179 судов, их планируется пропустить до пятницы.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысячи тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. Навигация по каналу возобновлена.

Как потеряли 15 миллионов доз вакцины от коронавируса J&J 

Ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 миллионов доз вакцины, передает РИА Новости со ссылкой на New York Times. Компания уже признала ошибку.

Вакцина Johnson & Johnson
© AFP 2021 / JON CHERRY
Санду обсудила поставку в Молдову вакцины от COVID компании Johnson & Johnson

"В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не соответствовала стандартам... Данную партию так и не разлили по ампулам, она не была допущена до финальных стадий производства", - говорится в заявлении компании.

Причиной стал человеческий фактор, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проводит проверку. сообщается, что ошибка приведет к задержке поставок доз вакцины в США.

Кроме того, инцидент больно ударит по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в стране. Издание подчеркивает, что препарат от Johnson & Johnson предполагает лишь одну инъекцию, в то время как остальные вакцины - двукратное введение.  

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Самое интересное за ночь (578)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото в марте 2021 года – чем запомнится уходящий месяц
Как не остаться в Кишиневе без машины
Видео: как не остаться в Кишиневе без машины
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться