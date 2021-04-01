Пока все спали: два смертельных ДТП, дорогая пробка, миллионы доз на ветер

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом произошли накануне в Молдове. Первая авария случилась вечером 31 марта на трассе, связывающей населенные пункты Лупа-Реча и Ватич Страшенского района.

22-летний водитель, управлявший автомобилем Mercedes Vario, потерял управление машиной на полном ходу. В салоне находились еще три пассажира, они приняли решение выпрыгнуть из аварийного автомобиля. К несчастью, один из них, 14-летний подросток, погиб. Остальные госпитализированы.

Водителю удалось проехать еще около километра, чтобы остановить транспортное средство. По предварительным данным, у машины отказали тормоза. Алкотест показал, что шофер был трезв. Полиция Страшен ведет разбирательство.

Второе смертельное ДТП произошло утром 1 апреля в Сынджерей, вблизи села Мэрэшешты. 23-летний парень сел за руль автомобиля Toyota Corola без прав, будучи к тому же нетрезвым. Превысив скорость, он не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

В автомобиле находилось трое пассажиров. Девушка 18 лет получила многочисленные травмы и скончалась на месте. Еще два молодых человека, 17 и 21 года, получили серьезные травмы.

Алкотест водителя показал 0,52 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ведется следствие.

Во сколько обошлась пробка в Суэцком канале

Миллиард долларов может составить суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа, передает РИА Новости.

"Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма", - заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad.

"Один миллиард долларов или около того", - ответил Рабиа на вопрос о том, каковы примерные оценки ущерба от происшествия. "Это то, что причитается государству по праву", - подчеркнул глава канала.

Ранее сообщалось, что Египет теряет ежедневно порядка 15 миллионов долларов из-за пробки в Суэце. Основные компенсации будут выплачивать страховые компании. Итоговую сумму определит спецкомиссия в рамках начатого расследования.

Усама Рабиа сообщил, что в настоящее время очереди на проход канала ждут примерно 179 судов, их планируется пропустить до пятницы.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысячи тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. Навигация по каналу возобновлена.

Как потеряли 15 миллионов доз вакцины от коронавируса J&J

Ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 миллионов доз вакцины, передает РИА Новости со ссылкой на New York Times. Компания уже признала ошибку.

"В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не соответствовала стандартам... Данную партию так и не разлили по ампулам, она не была допущена до финальных стадий производства", - говорится в заявлении компании.

Причиной стал человеческий фактор, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проводит проверку. сообщается, что ошибка приведет к задержке поставок доз вакцины в США.

Кроме того, инцидент больно ударит по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в стране. Издание подчеркивает, что препарат от Johnson & Johnson предполагает лишь одну инъекцию, в то время как остальные вакцины - двукратное введение.

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