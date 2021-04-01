Пандемии станут частыми: прогноз эпидемиолога

Российский академик полагает, что в будущем человечеству придется нередко сталкиваться с эпидемиями, причем возбудители будут разными.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Поскольку в мире явно прослеживается тренд на глобализацию, пандемии могут стать более частым явлением в будущем.

Об этом РИА Новости заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

"В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный", - отметил он.

Ученый пояснил, что из-за глобализации в настоящее время при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции очень высока вероятность занесения ее на новую территорию.

Трудно и даже невозможно предсказать, когда произойдет новая пандемия, но угроза ее появления всегда есть, считает Малеев. Поэтому нужно быть к ней готовыми, в том числе оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал.

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