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Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

Пандемии станут частыми: прогноз эпидемиолога

© Sputnik / Alexei Danichev
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (8)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210401/34212495/Pandemii-stanut-chastymi-prognoz-epidemiologa.html

Российский академик полагает, что в будущем человечеству придется нередко сталкиваться с эпидемиями, причем возбудители будут разными.

КИШИНЕВ, 1 апр  – Sputnik. Поскольку в мире явно прослеживается тренд на глобализацию, пандемии могут стать более частым явлением в будущем. 

Об этом РИА Новости заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

"В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный", - отметил он.

Граффити на тему коронавируса
© AP Photo / Markus Schreiber
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Ученый пояснил, что из-за глобализации в настоящее время при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции очень высока вероятность занесения ее на новую территорию.

Трудно и даже невозможно предсказать, когда произойдет новая пандемия, но угроза ее появления всегда есть, считает Малеев. Поэтому нужно быть к ней готовыми, в том числе оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал. 

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (8)

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