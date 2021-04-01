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Земля и Марс.

"Открыта коммерческая авиалиния на Марс": первоапрельское сообщение Finnair

© CC0 / Public Domain / Earth and Mars
Общество
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Sputnik Молдова
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В пресс-релизе компании подчеркивается, что билеты уже поступили в продажу, но покупатели должны учитывать одно немаловажное обстоятельство.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Финский национальный перевозчик Finnair 1 апреля, в День юмора, опубликовал шуточное сообщение о том, что начинает выполнять полеты на Марс, но билеты пока есть только в одну сторону.

"Пандемия COVID-19 сильно повлияла на деятельность Finnair, и в настоящее время в большинстве пунктов назначения компании действуют ограничения на поездки. Чтобы удовлетворить желание своих клиентов путешествовать в этой сложной ситуации, Finnair сегодня начнет коммерческие полеты на Марс - пункт назначения, в котором в настоящее время нет ограничений на поездки", – говорится в сообщении.

"Мы рады быть первой коммерческой авиакомпанией на Земле, которая начала полеты на Марс. "Красная планета" – отличное дополнение к нашей маршрутной сети", – приводится цитата "недавно назначенного главы отдела космических путешествий" Finnair Джованни Торви.

Фотография, снятая исследовательским аппаратом NASA Perseverance Mars Rover с помощью камеры Rover Down-Look Camera.
© REUTERS / NASA / JPL-Caltech
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Авиакомпания рассказала, что модифицировала два самолета своего парка в космические шаттлы, и напомнила, что атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа, аргона и азота, а средняя температура составляет около -63 градусов по Цельсию, что, по мнению перевозчика, "идеально подходит для путешественников, ищущих экстремальных ощущений".

В летний сезон 2021 года Finnair будет выполнять рейсы из Хельсинки на Марс три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам - начиная с 1 апреля. Расписание доступно в системе бронирования Finnair, где "также доступны билеты в одну сторону", сообщает перевозчик в День юмора.

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