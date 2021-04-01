ВОЗ сообщила, сколько жителей Европейского региона вакцинированы от COVID-19

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Полную вакцинацию от коронавируса прошли только 4% жителей Европейского региона, 10% населения получили одну дозу вакцины. Об этом говорится в заявлении Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

"На сегодняшний день только 10% всего населения региона получили одну дозу вакцины, а 4% завершили полную серию вакцин", - говорится в заявлении.

Глава Европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге призвал страны ускорить процесс вакцинации.

"Вакцины – это лучший выход из этой пандемии. Они не только работают, но и очень эффективны в предотвращении инфекции. Однако внедрение этих вакцин происходит недопустимо медленно. И пока охват остается низким, мы должны применять те же меры общественного здравоохранения и социальной защиты, что и в прошлом, чтобы компенсировать задержку графиков. Позвольте мне внести ясность: мы должны ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя каждый флакон, который у нас есть на складе", - приводятся слова Клюге в заявлении.

Европейское бюро ВОЗ также сообщило об увеличении случаев заражения COVID в регионе во всех возрастных группах, за исключением людей в возрасте 80 лет и старше. "Только в этом наиболее уязвимом населении мы наблюдаем неуклонное снижение заболеваемости и снижение доли смертей от COVID-19 с начала 2021 года, что отражает ранние признаки воздействия вакцинации", - уточняет организация.

В Молдове кампания по вакцинации от коронавируса началась 2 марта. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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