14:09 01 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.65
Поиск
Вакцинация от коронавируса

ВОЗ сообщила, сколько жителей Европейского региона вакцинированы от COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (8)
53 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/02/33831983.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210401/34213240/VOZ-soobschila-skolko-zhiteley-Evropeyskogo-regiona-vaktsinirovany-ot-COVID-19.html

Всемирная организация здравоохранения отметила, что темпы вакцинации от коронавируса в Европейском регрионе невысоки.

КИШИНЕВ, 1 апр  – Sputnik. Полную вакцинацию от коронавируса прошли только 4% жителей Европейского региона, 10% населения получили одну дозу вакцины. Об этом говорится в заявлении Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

"На сегодняшний день только 10% всего населения региона получили одну дозу вакцины, а 4% завершили полную серию вакцин", - говорится в заявлении.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.
© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
Заболеваемость COVID-19 в мире растет, беспокоит и смертность - ВОЗ
Глава Европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге призвал страны ускорить процесс вакцинации.

"Вакцины – это лучший выход из этой пандемии. Они не только работают, но и очень эффективны в предотвращении инфекции. Однако внедрение этих вакцин происходит недопустимо медленно. И пока охват остается низким, мы должны применять те же меры общественного здравоохранения и социальной защиты, что и в прошлом, чтобы компенсировать задержку графиков. Позвольте мне внести ясность: мы должны ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя каждый флакон, который у нас есть на складе", - приводятся слова Клюге в заявлении.

Европейское бюро ВОЗ также сообщило об увеличении случаев заражения COVID в регионе во всех возрастных группах, за исключением людей в возрасте 80 лет и старше. "Только в этом наиболее уязвимом населении мы наблюдаем неуклонное снижение заболеваемости и снижение доли смертей от COVID-19 с начала 2021 года, что отражает ранние признаки воздействия вакцинации", - уточняет организация.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
В Кишиневе открылся Общественный центр вакцинации от COVID-19

В Молдове кампания по вакцинации от коронавируса началась 2 марта. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (8)

По теме

Закончилась, не успев начаться - почему вакцинацию врачей в Гагаузии поставили на паузу
В Приднестровье начинается вакцинация против COVID-19
Минздрав Молдовы начал расследование по факту платной вакцинации от COVID-19
Сколько побочных реакций выявили в Молдове с начала вакцинации от COVID-19

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото в марте 2021 года – чем запомнится уходящий месяц
Как не остаться в Кишиневе без машины
Видео: как не остаться в Кишиневе без машины
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться