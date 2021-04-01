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Финляндия. Хельсинки. Памятник императору Александру II и Кафедральный собор.

Русский получает все большее распространение: языковая ситуация в Финляндии

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210401/34213581/russkiy-poluchaet-vse-bolshee-rasprostranenie-yazykovaya-situatsiya-v-finland.html

Всего в стране на конец 2020 года проживали 5 533 793 человека, из которых 432 847 (8%) говорили на иностранном в качестве родного.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Число людей, говорящих на финском, шведском или сами (язык северных народов), снизилось в Финляндии в 2020 году на 11 702.

Туристы неподалеку от шведского замка Олавенлинна в городе Савонлинна, Финляндия
© Sputnik / Alexei Danichev
Ограничения на въезд для туристов продлены в Финляндии

В то же время иноязычных жителей стало на 20 203 больше, крупнейшей группой являются носители русского языка, их 84 190, сообщает статистическое ведомство страны.

Всего в Финляндии на конец 2020 года проживали 5 533 793 человека, из которых 432 847 (8%) говорили на иностранном в качестве родного.

Самыми крупными группами, говорящими на иностранном языке, были русскоязычные (84 190), эстоноязычные (49 551) и говорящие на арабском языке (34 282).

Русскоязычные являются крупнейшей группой иностранцев в 151 муниципалитете страны из 309.

Наибольшая доля иностранцев наблюдается во всех городах столичного региона: Вантаа - 22%, Эспоо - 19%, Хельсинки - 17%, уточняют специалисты.

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