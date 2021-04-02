Пока все спали: крушение поезда, потерянные миллионы и пасхальная охота

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КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Не менее 40 человек погибли, еще 61 пострадал в результате крушения пассажирского поезда на Тайване, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство страны.

ЧП произошло около 9.00 по местному времени (4.00 по Кишиневу) в уезде Хуаялянь в туннеле "Дацин". Поезд состоял из восьми вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

По предварительным данным, он столкнулся с камнеуборочной машиной, что привело к сходу вагонов.

"По предварительным данным Taiwan Railway, инженерная техника не была припаркована, она соскользнула и столкнулась с поездом", - говорится в сообщении агентства. Taiwan Railway намерена подать иск на управляющую техникой компанию.

В результате крушения сошли с рельсов второй и третий вагоны. Всего из первых трех вагонов уже освободили 60 человек, четвертый и пятый вагон сильно повреждены, ведется спасательная операция. В вагонах остаются заблокированы 72 человека.

Агентство со ссылкой на экстренные службы сообщает, что, по "по предварительным данным, на месте аварии много людей без признаков жизни".

За выигрышем в 28,5 миллиона долларов никто не пришел

В Бразилии победитель лотереи лишился 28,5 миллиона долларов, так как не пришел в отделение местного банка за своим выигрышем. По иронии судьбы, срок обращения истек в День дурака - 1 апреля.

Как пишут "Известия" со ссылкой на один из бразильских телеканалов, сумма стала самой крупной, которую когда-либо оставляли невостребованной победители лотереи. По правилам розыгрыша, если обладатель счастливого лотерейного билета не забирает приз в течение 90 дней, средства направляются в Фонд финансирования высшего образования.

Джекпот новогодней лотереи, о которой идет речь, стал самым крупным за всю историю розыгрышей. Он составил 57 миллионов долларов, их поровну разделили два участника. При этом человек, сделавший ставку в городе Аракажу, обратился за выигрышем своевременно.

За минувшие пять лет победители бразильских государственных лотерей подарили стране 284 миллиона долларов.

Пасхальная охота в лондонском зоопарке: все лучшее - сурикатам

В главном зоосаде Британского королевства началась традиционная пасхальная охота. Как передает МИР 24, сурикатов и обезьян в игровой форме угостили праздничным десертом.

В яйца из папье-маше сотрудники спрятали любимые лакомства животных. Питомцы зоосада набросились на угощение моментально, с интересом раскрывая коробки и рассматривая содержимое.

Пасхальную охоту в лондонском зоопарке проводят каждый год, пишет источник. Специалисты уверены, что это поднимает настроение животным, которые живут в неволе.

Большим минусом в нынешнем году стало то, что зрелище осталось без внимания публики. Зоопарки в Великобритании закрыты для посетителей минимум до 12 апреля, причину несложно угадать: пандемия.

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