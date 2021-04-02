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Беременная женщина

Передаются ли антитела к COVID-19 от матери к ребенку: ответ специалиста

© Photo : freestocks on Unsplash : Any day now
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (24)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210402/34227292/Peredayutsya-li-antitela-k-COVID-19-ot-materi-k-rebenku-otvet-spetsialista.html

Учитывая то, что пандемия COVID-19 на земном шаре пока не отступила, будущих мам тревожит вопрос, как вирус может отразиться на их малыше.

КИШИНЕВ, 2 апр  – Sputnik. Во время беременности антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребенку через плаценту, сообщил в интервью РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Через плаценту могут передаваться антитела. Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела", - рассказал он.

НИЦЭМ имени Гамалеи разработало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, она получила название "Спутник V" и была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года. 

В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата, их планируют завершить к середине июня. После этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации вакцины, также сообщил Александр Гинцбург.

"Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия <...> дайте нам для этого еще две-три недели - на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации", - сказал он.

Мы совершили ошибку: дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к Спутнику V/
© Ruptly /Sputnik/France TV/Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ); Twitter Sputnik-V
"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"
При этом Гинцбург отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет.

В Республике Молдова о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (24)

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