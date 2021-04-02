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Врачи во время операции, архивное фото

Герои наших дней: кардиологи оперировали в охваченном огнем здании

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210402/34228899/Geroi-nashikh-dney-kardiologi-operirovali-v-okhvachennom-ognem-zdanii.html

В кардиохирургической клинике российского Благовещенска вспыхнул пожар, однако медики, которые оперировали пациента, отказались покинуть больницу.

КИШИНЕВ, 2 апр  – Sputnik. Медики, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра в Благовещенске, будут представлены к награде. Об этом распорядился губернатор Амурской области Василий Орлов, передает РИА Новости.

 

"Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара", - написал Орлов в Telegram-канале.

Огонь вспыхнул в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Причем, по данным мэра Благовещенска Олега Имамеева, в здании во время пожара не прекращалась операция - сейчас она успешно завершена, а пациента перевезли в другую клинику. Эвакуировано 120 человек.

Открытое горение пожарные ликвидировали к половине девятого утра. Сообщается, что пострадавших нет.

По данным МЧС РФ, пожарным пришлось работать в сложных условиях: здание построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге возгорания была предельно высокая, пожарным приходилось периодически охлаждать экипировку.

Здание клиники было полностью обесточено, в операционную электричество подавалось автономно от специального автомобиля.

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