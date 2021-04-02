"Авангард", "Циркон", "Кинжал" – день сегодняшний, что будет завтра

Россия после создания этих высокотехнологических комплексов оказалась вне конкуренции в мировой плане.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Новые гиперзвуковые комплексы, которые станут развитием "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала", разрабатываются в России, рассказал генеральный директор, генеральный конструктор НПО Машиностроения (входит в "Корпорацию тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов.

"Сегодня то, что на слуху, - "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", – сказал он в пятницу в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

Леонов отметил, что в настоящее время никто в мире не способен создать более скоростной блок, чем "Авангард", но его можно совершенствовать.

"Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же "Авангарда", с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование", – сказал Леонов.

По его оценке, Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции по этим технологиям.

"То, что мы впереди планеты всей, – в этом никакой тайны нет", – уверен глава предприятия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova